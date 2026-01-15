¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ(APAC)ÃÏ°è¤¬AI¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥ê¡¼¥É¡¢Microsoft¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ
Microsoft¤Ï1·î13Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)¡¢¡ÖAll In on AI: The Future of Marketing in Asia-Pacific¡ÃMicrosoft Advertising¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ(APAC: Asia-Pacific)ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤ÎAI¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À¤òÏÀ¤¸¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÏAPAC¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬ÆÍ½Ð¤·¤¿Â®ÅÙ¤Ç¿Ê¤ß¡¢ÅÔ»Ô¤´¤È¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¾å³¤¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼êÂ³¤¤¬¥¢¥×¥ê¤Ç´°·ë¤·¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ç¤ÏÂ¨»þ·èºÑ¤¬Æü¾ï²½¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤ÏÂ¿µ¡Ç½¥¢¥×¥ê¤¬À¸³è´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¤ÏÈóÀÜ¿¨·èºÑ¤¬¹¤¯ÉáµÚ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î»öÎã¤äAI¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¡¢APAC¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¿·µ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢AI¤ò¼«Á³¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°·¤¦ÃÊ³¬¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
All In on AI: The Future of Marketing in Asia-Pacific¡ÃMicrosoft Advertising
¡ûÊÑ²½¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëAPAC¤¬AI¤òÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢APAC¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÂ®ÅÙ¤¬AI¤Î¿»Æ©¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢AIµ»½Ñ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤òÊä½õ¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¡¢¼¡Âè¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¡£Microsoft AIÉôÌç¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô(CEO: Chief Executive Officer)¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¿Í¤Î¤¿¤á¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÍýÇ°¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢´ë¶È¤â¤³¤ÎÄ¬Î®¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¡ÖÈ¯ÁÛ¤Îµ¯ÅÀ¤òÃÛ¤¯»ÅÁÈ¤ß¡×¤ÈÉ½¸½¡£»Å»ö¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»þ´Ö¤ÎÀáÌó¤ò²ÄÇ½¤·¡¢ÁÏÂ¤À¤ò²ò¤Êü¤Äµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏAIµ»½Ñ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¡¢¶ÈÌ³¤ËAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ÎÀáÌó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
APAC¤Ç¤ÏAIÍøÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ±¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢ÃÎ¼±Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¶ÈÌ³¤ÇAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(»²¹Í¡§¡ÖAPAC emerges as global AI frontrunner: Region¡Çs businesses lead worldwide intelligent agent adoption - Microsoft Stories Asia¡×)¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤ÎAIÆ³ÆþÎ¨¤¬90%°Ê¾å¤È¹â¤¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÆ±Åù¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤ÄÃÊ³¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤éÃÏ°è¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¡¢À¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AIÆ³ÆþÎ¨¤Î¹â¤µ¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AIµ»½Ñ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ûAI¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°Ñ¾ù¤»¤º¡¢AI¤¬ºî¤ê½Ð¤¹»þ´Ö¤Ç¿·¤¿¤ÊÁÏÂ¤À¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
Microsoft¤ÏAIµ»½Ñ¤¬´ë¶È¤Ë3¤Ä¤ÎÍøÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È²òÀâ¤·¤¿¡£Âè°ì¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢¼ûÍ×¤ÎÇÄ°®¤äÁªÂò»è¤ÎÃµº÷¤ò¹ÈÏ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¸úÎ¨¤ª¤è¤Ó¸ú²Ì¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¡£ÂèÆó¤Ï¡¢È¿Éüºî¶È¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ê±¿ÍÑÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¡£Âè»°¤Ï¡¢³Ø½¬Ç½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®²ÌÊª¤òÃßÀÑ¤·¡¢¼¡¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËÌòÎ©¤ÄÃÎ¸«¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤À¡£¤³¤ì¤é¤¬·Ð±ÄÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢AIµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ®¸ù¤È¼ºÇÔ¤ÎÁÐÊý¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·×²èÀ¤Î¤Ê¤¤Æ³Æþ¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë(´ØÏ¢µ»ö¡§¡ÖAI¥Ä¡¼¥ë¤¬³«È¯¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì¤Ï°ìÎ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼ÂÂÖÄ´ºº¤¬¼¨¤¹¿¿¼Â¤È¤Ï | TECH+¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¥×¥é¥¹¡Ë¡×)¡£
¶¯ÎÏ¤ÊÆ»¶ñ¤Ï¤½¤ìÁê±þ¤Ë¿µ½Å¤Ë°·¤¤¡¢¾å¼ê¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ã±¤Ë¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ëÍø±×¤ÎÄÉµá¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸úÎ¨²½¤Ç»þ´Ö¤òºî¤ê¡¢²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë½¾¶È°÷¤ÎÁÏÂ¤À¤ò¹¤²¡¢´ë¶È¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤¹¤ëÍøÍÑ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤¢¤ë¤Ù¤AI¤Î»Ñ¤À¤ÈÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
