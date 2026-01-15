"Ç¯ÃË"¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Ï¡Ö¶å¾ò¤ÎÂçºá¡×¤â...Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ëÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬¡Ö10DANCE¡×¤Ç¸«¤»¤¿¥À¥ó¥¹°Ê¾å¤Ë¸÷¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½ÎÏ
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤Ï¸«»ö¤Ê¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¡¢·àÃæ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©¤ß¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âNetflix½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10(Èó±Ñ¸ì±Ç²è)¤Ç4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢12·î18Æü¤ÎÇÛ¿®¤«¤é1¥ö·î¶á¤¯·Ð¤Äº£¤â¤Ê¤ª¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡Ö10DANCE¡×¤À¡£
ÃÝÆâÎÃ¿¿¤È¶¦¤ËÄ®ÅÄ¤¬W¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö10DANCE¡×¤Ï¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥é¥Æ¥ó5¼ï¤È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É5¼ï¤ÎÁ´10¼ïÌÜ¤ò1Æü¤ÇÍÙ¤êÀÚ¤ë¶¥µ»"10¥À¥ó¥¹"¤Ë¤«¤±¤ëÃË¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯´Ø·¸À¤òÉÁ¤¯¡¢°æ¾åº´Æ£¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤Î±Ç²è²½¤À¡£
Ì¾Á°¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¸ß¤¤¤Ë¶¯¤¯°Õ¼±¤·¹ç¤¦¥é¥Æ¥óÉôÌç¡¦ÆüËÜ²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚ¿®Ìé(ÃÝÆâ)¤È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É(¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à)ÉôÌç¡¦ÆüËÜ²¦¼Ô¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤Î¿ùÌÚ¿®Ìé(Ä®ÅÄ)¤¬¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò¶µ¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é10¥À¥ó¥¹¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¼êÏÓ¤ä¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥í¥±¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤Î±ÇÁüÈþ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤ËÜºî¤À¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó´Þ¤á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¼ç±é2¿Í¤Î±éµ»¤Î»òÊª¤À¤í¤¦¡£
ÃÝÆâ¤¬ÂçÃÀ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¼«Í³ËÛÊü¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É·Ï¤ÎÎëÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢Ä®ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¿ùÌÚ¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¾åÉÊ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÍýÀ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ëËÜÀ¤Ë¤Ï¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥À¡¼¥¯¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£»¨¤Ç¤¢¤ë¼ï¤Î¶¸µ¤¤òÕÔ¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¼þ°Ï¤«¤éµ»½Ñ¤Ï¥È¥Ã¥×¤À¤¬À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê"°¦"¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê²¿¤«¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¿ùÌÚ¤Ï¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È10¥À¥ó¥¹¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤ëÃæ¡¢ÎëÌÚ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£
Îä¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î´é¤¬¥é¥Æ¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ç½ù¡¹¤ËËË¤¬¤æ¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢Ä®ÅÄ¤Ï´¶¾ð¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î"ÈëÌ©"¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ëºÝ¤Ë¤Ï¼«ÓÞµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÎëÌÚ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¹³¤¨¤Ê¤¤ÀÚ¼Â¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ìÅ¤ë¤è¤¦¤Ë·ã¤·¤¯¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤¹¾ðÇ®Åª¤Ê°ìÌÌ¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¸ú¤¤¤¿±éµ»¤À¤«¤é¤³¤½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´¶¾ð¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ÌóÈ¾Ç¯¡Á1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤â°µ´¬¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈGENERATIONS¤Î¸õÊäÀ¸¤À¤Ã¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÄ®ÅÄ¤Ï¡¢Í¥²í¤ÇÈþ¤·¤¯¤â¿ï½ê¤Ë¥¥ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤Ç¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÍÙ¤ëºÝ¤Î¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤¿¶õµ¤´¶¤Þ¤ÇÉ½¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÎëÌÚ¤È¿ùÌÚ¤Ë¤è¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ¡¢¤Õ¤Ã¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤ë¤Ê¤É¡¢¥À¥ó¥¹¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Î¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö10DANCE¡×¤ÈÍè¤Æ¡¢Ç¯ÃË¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤ÏÎ¢¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶å¾ò¤ÎÂçºá¡×¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ©Àï¤¬Â³¤¯Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡£¡Ö10DANCE¡×¤Ç¤Î±éµ»¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¤Ëð÷¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£
