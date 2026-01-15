¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öfigma Splatoon ¥¬ー¥ë DX¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡ÊºÆÈÎÊ¬¡Ë¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ20%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öfigma Splatoon ¥¬ー¥ë DX¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡ÊºÆÈÎÊ¬¡Ë¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï20%¥ª¥Õ¤Î13,570±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡ÖSplatoon¡×¡¦¡ÖSplatoon2¡×¤Î2ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¬ー¥ë¡×¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡Öfigma¡×¤«¤éÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢2ÂÎ¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥¹¥àー¥º¤«¤Ä¥¥Á¥Ã¤È·è¤Þ¤ëfigma¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ØÀá¥Ñー¥Ä¤Ç¡¢·àÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1¡×¤Î¥¬ー¥ë¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡Ö¥¥á´é¡×¤ò¡¢¡Ö2¡×¤Î¥¬ー¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥ä¥ê´é¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÀþ¤¬¥Ýー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö´ãµå²ÄÆ°¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö¾Ð´é¡×¤ÏÈýÌÓ¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ç¤É¤Á¤é¤Î¥¬ー¥ë¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥×¥é¥·¥åー¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥¹¥×¥é¥Þ¥Ë¥åー¥Ðー¡×¡¢¡Ö¥¹¥×¥é¥íー¥éー¡×¡¢¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ü¥à¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥¤ä¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡×¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥Õ¥ê¥Ã¥×¥á¥Ã¥·¥å¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥®¥¢¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¥¬ー¥ë¤Î¥Ú¥¢¥«¥éー¤Î¡Ö¥¤¥«¡×¡ß2¤ä¡Ö¥¤¥ó¥¯È¯¼Í¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¯¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈÂæºÂ¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¯¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥·ー¥È¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÉÕÂ°Êª¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·ー¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë²ÄÆ°»ÙÃìÉÕ¤¤ÎfigmaÀìÍÑÂæºÂ¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥áー¥¸
(C)2015 Nintendo
(C)2017 Nintendo