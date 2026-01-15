Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤Ç²Ð»ö ÃËÀµß½õ¤â¿´ÇÙÄä»ß
¡¡Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤Î3³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÃËÀ¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿·úÊª¡Ê¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¸áÁ°8»þÁ°¡¢Ä´ÉÛ»Ô¹ñÎÎÄ®¤Ç¡Ö²Ð»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Î2³¬¤Î°ì¼¼¤«¤é¤Ç²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É20Âæ°Ê¾å¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÇ³¤¨¹¤¬¤ë¶²¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·úÊª¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¤Ï40Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ïµþ²¦Àþ¤ÎÉÛÅÄ±Ø¤«¤é600¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ë¤¢¤ë½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë