GACKT¡¢¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡¡º³ºÙ¤Ê°ì¸À¤¬Å¾µ¡¤Ë¡Ö·è¤á¤¿¤é¤ä¤ë¡£¤³¤ì°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎGACKT¡Ê52¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¼«¿È¤¬¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö·è¤á¤¿¤é¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ç±ì¤È¤È¤â¤Ë¡Ä¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎGACKT
¡¡Åê¹Æ¤ÇGACKT¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤è¤¯¼¤á¤é¤ì¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ÈÅö»þ¼þ°Ï¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¸å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é²¿¤òÁª¤Ö¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¿¿´é¤Ç¡Ö¥¿¥Ð¥³¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¶¯¤¤°¦Ãå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶Ø±ì¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Öº³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾ï¤Ë±ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢É÷¼Ù¤òÍýÍ³¤Ë¶Ø±ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¥¬¥¯¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¥¿¥Ð¥³¤ò¥ä¥á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£GACKT¤Ï°°Õ¤Ê¤¯¡Ö¥ä¥á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ä¥á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¥ä¥á¤Ê¤¤¤À¤±¡£¥ª¥Þ¥¨¤é¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡£¤â¤·Á´°÷¤¬¥ä¥á¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ä¥á¤ë¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ä¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Þ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë2½µ´Ö¤Ç¼þ°ÏÁ´°÷¤¬¶Ø±ì¤òÃ£À®¡£¡Ö¥¬¥¯¡¢Á´°÷¥ä¥á¤¿¤è¡£¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢GACKT¤Ï¡Ö¤¸¤ã¡¢¤³¤Î1ËÜ¤òºÇ¸å¤Ë¤¹¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÄ¹Ç¯Â³¤¤¤¿¥¿¥Ð¥³À¸³è¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·è¤á¤¿¤«¤é¥ä¥á¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¡×¤È¸ì¤ëGACKT¤Ï¡¢ÍýÍ³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÏÃæÃÇ¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö²¿»ö¤â¥ë¡¼¥ë·è¤á¤¬ÂçÀÚ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö·è¤á¤¿¤é¤ä¤ë¡£¤³¤ì°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
