Ê÷Â¼·ò»Ê»á¡¡¿·ÅÞ·ëÀ®»ëÌî¤ÎÎ©Ì±¡¢¸øÌÀ¤Ï¡Ö°ìÉô¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈ¿¼çÎ®ÇÉ¤Ë¤Ï¡È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤ÎÊ÷Â¼·ò»Ê»á¤¬15Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î©·ûÌ±¼ç¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò»ëÌî¤ËÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ëÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ê÷Â¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¯ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áªµó¶¨ÎÏ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤¬Áªµó¶¨ÎÏ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢·ë¹½¼è¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£MC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¡ÖÆóÂçÀ¯ÅÞÀ©¤Ë¥°¡¼¥Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¡£Ê¹¤¤¤Æ¤ëÏÃ¤À¤È°ìÉô¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈ¿¼çÎ®ÇÉ¤Ë¤Ï¤³¤Î¿·¤·¤¤¿·ÅÞ¤Ç¡È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡É¤Ã¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤ÏÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ê¹Åç3¶è¡Ë¤é¸½¿¦µÄ°÷¤ò´Þ¤á¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÎ©Ì±Â¦¤Î¸õÊä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢³ÆÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¸õÊä¤òÆ±¤¸Ì¾Êí¤ËÅÐºÜ¤¹¤ë¡ÖÅý°ìÌ¾Êí¡×¹½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ÊÅ¸¤µ¤»¡¢ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¹½¤¨¡£
¡¡Î¾ÅÞ¤Ï¸õÊä¤ÎÈæÎãÌ¾Êí¤ÎÅÐºÜ½ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¿ä¿Ê¤ä¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿À¯¼£²þ³×¤ò¶¦ÄÌÀ¯ºö¤Ë·Ç¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡¦Áí²ñ¤ò15Æü¤Ë³«¤¯¤ÈÈ¯É½¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤ÏÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤·¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÃÇÂ³Åª¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¤Ë¤ÏÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£