¡ÖÇ¯Êð¸åÊ§¤¤¡×¤Ç¤â2025Ç¯À¤³¦8°Ì¤Î¹â¼ýÆþ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î²ÁÃÍ¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¾ÚÌÀ
¡¡¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥³¡×¤¬ËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â¼ýÆþ¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È100¿Í¡×¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Áí³Û1²¯250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó162²¯3000Ëü±ß¡Ë¤ò²Ô¤®¡¢8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡1°Ì¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ç¡¢¿äÄê¼ýÆþ¤Ï2²¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó411²¯8000Ëü±ß¡Ë¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ÆâÌõ¤Ï¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤«¤é¤ÎÇ¯Êð¤¬2²¯¥É¥ë¡¢¶¥µ»³°¼ýÆþ¤¬6000Ëü¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ë¤ó¤À10Ç¯·ÀÌó¤ÎÂçÈ¾¤¬¸åÊ§¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯Êð¼ýÆþ¤Ï¤ï¤º¤«200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3.2²¯±ß¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ä´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤è¤ë¶¥µ»³°¼ýÆþ¤Ç¿äÄê1²¯¥É¥ë¤ò²Ô¤®¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¤âÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¤è¤ê¡¢48Ëü5000¥É¥ë¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌóÀè¤òÌó6¼ÒÁý¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Ã±Ç¯¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤¬1²¯¥É¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî3¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥È¥Ã¥×100¤ÎÃæ¤Ç2025Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÃ«¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ç¡¢¿äÄê8000Ëü¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£