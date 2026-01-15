ÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤Î¡ÈÂ¡É¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡© Çº¤à¹âÎð¼Ô¤È²ÈÂ²¤ÎÁªÂò¤Ï¡ÄÆüËÜ½é¤Î¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤òºî¤Ã¤¿¥¹¥º¥¤Î40Ç¯
¡¡¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¡£»ö¸ÎÅù¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤Ï°ÊÁ°¤è¤êÁý²Ã¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉÔÂ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¶¼«Ê¬¤ä¿Æ¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡£ÁªÂò»è¤Î£±¤Ä¤Ë¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ½é¤Î¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¡¢¥¹¥º¥¤Î¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤À¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥¹¥º¥¤¬¤Ê¤¼¡© 40Ç¯¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¡ÈÂ¡É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¤Îââ»ý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£¤È¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤¦¡ª1985Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½éÂå¥»¥Ë¥¢¥«¡¼
¢£70ºÐ°Ê¾å¤Î±¿Å¾ÌÈµöÊÝÍ¼Ô¤Ï16¡óÄ¶¡¢ÊÖÇ¼¸å¤Î¡ÈÂ¡É¤ËÇº¤à¹âÎð¼Ô¤È²ÈÂ²
¡¡ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¿ä·×¡Ê2025Ç¯9·î15Æü»þÅÀ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¸ý¤Ï3,619Ëü¿Í¡£¹ñÌ±¤ÎÌó3³ä¤¬¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î±¿Å¾ÌÈµöÊÝÍ¼Ô¿ô¤âÁ´ÂÎ¤Î16.6¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÆâ³ÕÉÜHP¤è¤ê¡Ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¡¢±¿Å¾ÌÈµöÊÖÇ¼¤òÁª¤Ö¿Í¤âÁý¤¨¤¿¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥éÉÔÂ¤ËÇº¤à¹âÎð¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤Î¡ÈÂ¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë·ÁÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤À¡£ÆüËÜ¤Ë¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï1985Ç¯¡¢¥¹¥º¥¤Î¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤¬ºÇ½é¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏÈ¯Çä40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÎÆüËÜ±Ä¶ÈËÜÉô¡¦ÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹²Ý¤ÎÉ¥ÅÄÃÒÇ·¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÅö½é¡¢³«È¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î¾è¤êÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ã¤¬¤¤¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¸þ¤±¤ÎÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾Íè¤µ¤é¤Ë¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤¿¡£¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¤âµ¤·Ú¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾è¤êÊª¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¿Ê²½ÈÇ¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥¹¥º¥¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¾è¤êÊª¤Å¤¯¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Ø¤Î¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¼Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á¥¤äÀã¾å¼Ö¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¡¢È¯ÅÅµ¡¤Ê¤É¤â¸¦µæ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤â¡¢¤½¤ì¤é¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉôÌç¤Ç³«È¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥º¥¤Ë¤Ï¡¢£²ÎØ¼Ö¡¦4ÎØ¼Ö¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿µ»½ÑÎÏ¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂÐ±þÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¡»ã¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¼Ò²ñÅª»ÈÌ¿¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢È¯Çä10Ç¯¤Ç5ËüÂæ¤òÈÎÇä¡£¤½¤³¤«¤éÃå¼Â¤Ë¼ûÍ×¤ÏÁý¤¨Â³¤±¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÎß·×32ËüÂæ¤Ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¡£°ÂÄê¤·¤¿ÉáµÚ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2000Ç¯¤Î²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î³«»Ï¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤¬²ð¸îÊÝ¸±¤ÎµëÉÕÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¤Í½»»¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô¤Ï³°¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿Ç¯¡¹¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¾è¤ì¤ë¾è¤êÊª¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬±¿Å¾ÌÈµöÊÖÇ¼¤ÎÇÈ¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿À¨»´¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ö2019Ç¯¤ÎÃÓÂÞ¤ÎË½Áö»ö¸Î¤Î¸å¡¢¹âÎð¼Ô¤Î±¿Å¾ÌÈµöÊÖÇ¼¼Ô¿ô¤¬°ìµ¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«¿È¤Î±¿Å¾¤ËÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤¹¤éº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ëÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¿Í¸ý¤¬¸º¤ê¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤ä°ÜÆ°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¹¤éÅ±Âà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Çã¤¤ÊªÆñÌ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Áý²Ã¡£À¸³è¤Î°Ý»ý¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤Ë¡¢¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤Ï´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤Î¹ØÆþ¤ËÊä½õ¶â¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤âÂ¿¤¯¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤òÁª¤ÖÊý¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ÎÍÑÅÓ¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È²ÙÊª¤¬ÀÑ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤âÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡
¢£»ö¸ÎÂ¿È¯¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Æ±ÍÍ¡¢EC¤äÍ¢Æþ¶È¼Ô¤«¤é¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¤¬¡Ä¡ÖÇã¤Ã¤¿¸å¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â¡×
¡¡¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥·¥Ë¥¢¥«¡¼»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¡£³¤³°À½ÉÊ¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É·¿¤ä¼«Å¾¼Ö·¿¤Î¾®·¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£·Á¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ÖEC¥µ¥¤¥È¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¡¢³¤³°À½ÉÊ¤òÍ¢Æþ¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¶È¼Ô¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¼Á¤äÊÝ¾Ú¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Çã¤Ã¤¿¸å¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÇ½¤äÂÑµ×À¡¢ÉÊ¼Á¤Ï2ÎØ¼Ö¡¦4ÎØ¼Ö¤ÈÆ±Åù¤Î´ð½à¡£¤½¤¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿®Íê¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¼Â´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï»þÂ®£¶km°Ê²¼¤ËÀ©¸Â¡£Êâ¹Ô¼Ô¤È¤·¤ÆÊâÆ»¤òÁö¤ê¡¢4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÇÀÜÃÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¾ÅÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤Ë¤ÏÄ¶²»ÇÈ¤ÇÁ°Êý¤Î¾ã³²Êª¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¼«Æ°¤Ç¸ºÂ®¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»ÍÎØ¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½ËÉ°ÂÁ´µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Îµ¡Ç½¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¾è¤êÊª¤Ê¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£¿·µ¡Ç½¤ò¤É¤ó¤É¤óÉÕ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¼Ò¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤À¡£
¡¡¡ÖÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡ÈÂÐÌÌÈÎÇä¡É¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤¬¤´¼«Âð¤Ø»Ç¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¶á½ê¤òÁö¤Ã¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»î¾è¤·¤Ê¤¬¤é´í¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò°ì½ï¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÎÄÌ¹Ô¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¼ê´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÎÇä¼êË¡¤â´Þ¤á¤Æ°ÂÁ´ÌÌ¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤À¤ï¤ê¡£¤³¤ì¤â¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¼«Æ°¼Ö¤ÎÈÎÇäÌÖ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢CM¤Ç¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¹¥º¥¤Î¤ªÅ¹¡×¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¶á¾ì¤Î¤ªÅ¹¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÂÐ±þ¤Ï¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤è¤ê°Â¿´°ÂÁ´¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡È¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¡É¤³¤È¤À¤±¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¡ÖÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤Ë¤ÏË¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ÅÀ¸¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥º¥¤Ç¤Ï1Ç¯¤Ë1²ó¡¢ÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢8Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Ï¥¬¥¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÀ¸¡¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤´ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î±¿Å¾Ç½ÎÏ¤ä»È¤¤Êý¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤ò¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦Äó°Æ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë°ÂÁ´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ÏÊâÆ»¤Î¤Ê¤¤Æ»Ï©¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¼ÙËâ¤À¡¢´í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤ÏÊâ¹Ô¼Ô°·¤¤¡£ÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤ÏÅöÁ³Êâ¹Ô¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÊý¤â¡Ø¼ÙËâ¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤º¡¢Íý²ò¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¶È³¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢·¼È¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡ÖÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¤ä¤á¤ë¤È¤¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤òºî¤ë
¡¡2025Ç¯¤Î¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¹¥º¥é¥¤¥É2¡Ù¤âÅ¸¼¨¤·¤¿¡£»þÂ®12kmÄøÅÙ¤ÇÁö¤ë¼«Å¾¼ÖÁêÅö¤Î¾è¤êÊª¤Ç¡¢16ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð±¿Å¾ÌÈµö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¾è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤³¤Î³«È¯¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤ò½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëÊý¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¡¢80ÂæÈ¾¤Ð¡£¡Ø¥¹¥º¥é¥¤¥É£²¡Ù¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¼ã¤¤Êý¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¾è¤êÊª¤Ç¤¹¡£¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î¾è¤êÊª¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º£¸å¡¢ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬¸å´ü¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¤ä¤á¤ë¤È¤¡¢¼ûÍ×¤ÏËÄ¤é¤à¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¤Âå¤ÎÓÏ¹¥¤Ïº£¤È¤Ï°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿²ÈÂ²¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»È¤¤Æ»¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ºß¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹âÎð¤Î¿Æ¤ò»ý¤ÄÀ¤Âå¤â¡¢¤¤¤º¤ìÄ¾ÌÌ¤¹¤ë°ÜÆ°¤ÎÌäÂê¡£º£¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤Ï¼Ö¤ÎÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤ÆÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤½¤Î¤È¤¡¢ÁªÂò»è¤Ï¹¤¯¡¢¤Þ¤¿°Â¿´°ÂÁ´¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¥¹¥º¥¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë½ÐÄ¥»î¾è¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡Ø¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡Ù¤Ç¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÊ¸¡§Àî¾å¤¤¯¤¨¡Ë
