SixTONES¡¢Á¥¾å¤Ç6¿Í¤¬¤®¤å¤Ã! 6¼þÇ¯µÇ°É½»æ¤ÇÃçÎÉ¤¯¥¯¥ë¡¼¥º¥í¥±
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤¬¡¢1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØCanCam¡Ù(¾®³Ø´Û)3·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
SixTONES¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡ØCanCam¡Ù3·î¹æÆÃÊÌÈÇ
1·î22Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¡£±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤ÆÂ¨´°Çä¤·¤¿ºòÇ¯¤Î6·î¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÙÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿6¿Í¡£º£²ó¤Ï6¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢Î¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯Ž¥Ž¥Ž¥¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢³¤¤Ç¥¯¥ë¡¼¥º¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Ã¥¤ÇÉ÷¤òÍá¤Ó¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î·úÊª¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¡×¤È±ó¤¯¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é²¿¤ä¤éÏÃ¤·¤³¤ó¤À¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿6¿Í¡£¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¡¢¤®¤å¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÉ½»æ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â·×10¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÆÃ½¸¡£Á¥¾å¤Ç¤Î¤ï¤Á¤ã¤Ã¤È´¶¤¬Âº¤¤½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤ä¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë´ãº¹¤·¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÁ¯Îõ¤ÊÀÖ¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð¥Á¥¤¥±¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡£¥¯¡¼¥ë¤µ¤â¥¥å¡¼¥È¤µ¤â¡¢ìÔÂô¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6¿Í¤ÇÁ´15¥Ú¥¢¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÌÖÍå¤·¤¿¡¢¤ï¤¤¤ï¤¤¼«»£¤ê¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×ÉÕÏ¿¤âÉÕ¤¯¡£
¡ûÁ´°÷¡¢ÅÝ¤ì¤ÆÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¤°¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç
2024Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤ò¡ÈRaise our VIBES¡Éyear¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢1·î21Æü¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMILESixTONES Best Tracks-¡Ù¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ11ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëÁ´50¸ø±é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÀä»¿³«ºÅÃæ¤È¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë6¿Í¡£
¡ÖÂ¾¤Î»Å»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÁêÅö¥Ï¡¼¥É¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¤í¤¦¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¡Ë
¡ÖSixTONESÁ´°÷¡¢ÅÝ¤ì¤ÆÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¤°¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡×¡Ê¾¾Â¼¡Ë
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢6¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌóÂ«¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ÎQ&A¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ®ÊÛ¡£¡Ö´Á¤Ç¤¢¤ê¾¯Ç¯¡ª¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¤¬½Å¤¤¤È¤³¤í¡£½Å¤¹¤®¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½¸¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¡©
¡û¸ü»æ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×ÉÕÏ¿¤ÏÉ½Î¢¤ÇÁ´15¥Ú¥¢¤Î¼«»£¤ê¤ò¼ýÏ¿
¡ÖÁ´¥Ú¥¢ÌÖÍå¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç±þ¤¸¤¿6¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶õµ¤´¶¤Î°ã¤¤¤äÉ½¾ð¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Î¹ë²ÚÎ¾ÌÌ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×ÉÕÏ¿¤¬´°À®¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×ÉÕÏ¿¤ÏÆÃÊÌÈÇ¤Î¤ß¤ËÉÕ¤¯¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØCanCam¡Ù¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éCanCam!¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤í¤¦¤È¤¹¤ë20Âå¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¾åÉÊ¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¤ä½Ü¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¤äÆÉ¤ßÊª¤Ê¤É¡¢Ë»¤·¤¤20Âå¤¬¡Öº£¡×ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
SixTONES¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡ØCanCam¡Ù3·î¹æÆÃÊÌÈÇ
1·î22Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¡£±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤ÆÂ¨´°Çä¤·¤¿ºòÇ¯¤Î6·î¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÙÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿6¿Í¡£º£²ó¤Ï6¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢Î¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯Ž¥Ž¥Ž¥¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢³¤¤Ç¥¯¥ë¡¼¥º¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â·×10¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÆÃ½¸¡£Á¥¾å¤Ç¤Î¤ï¤Á¤ã¤Ã¤È´¶¤¬Âº¤¤½¸¹ç¥«¥Ã¥È¤ä¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë´ãº¹¤·¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÁ¯Îõ¤ÊÀÖ¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð¥Á¥¤¥±¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡£¥¯¡¼¥ë¤µ¤â¥¥å¡¼¥È¤µ¤â¡¢ìÔÂô¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6¿Í¤ÇÁ´15¥Ú¥¢¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÌÖÍå¤·¤¿¡¢¤ï¤¤¤ï¤¤¼«»£¤ê¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×ÉÕÏ¿¤âÉÕ¤¯¡£
¡ûÁ´°÷¡¢ÅÝ¤ì¤ÆÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¤°¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç
2024Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤ò¡ÈRaise our VIBES¡Éyear¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢1·î21Æü¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMILESixTONES Best Tracks-¡Ù¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ11ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ëÁ´50¸ø±é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÀä»¿³«ºÅÃæ¤È¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë6¿Í¡£
¡ÖÂ¾¤Î»Å»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÁêÅö¥Ï¡¼¥É¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¤í¤¦¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¡Ë
¡ÖSixTONESÁ´°÷¡¢ÅÝ¤ì¤ÆÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¤°¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç1²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡×¡Ê¾¾Â¼¡Ë
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢6¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌóÂ«¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ÎQ&A¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ®ÊÛ¡£¡Ö´Á¤Ç¤¢¤ê¾¯Ç¯¡ª¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¤¬½Å¤¤¤È¤³¤í¡£½Å¤¹¤®¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½¸¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¡©
¡û¸ü»æ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×ÉÕÏ¿¤ÏÉ½Î¢¤ÇÁ´15¥Ú¥¢¤Î¼«»£¤ê¤ò¼ýÏ¿
¡ÖÁ´¥Ú¥¢ÌÖÍå¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç±þ¤¸¤¿6¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶õµ¤´¶¤Î°ã¤¤¤äÉ½¾ð¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Î¹ë²ÚÎ¾ÌÌ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×ÉÕÏ¿¤¬´°À®¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×ÉÕÏ¿¤ÏÆÃÊÌÈÇ¤Î¤ß¤ËÉÕ¤¯¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØCanCam¡Ù¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éCanCam!¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤í¤¦¤È¤¹¤ë20Âå¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¾åÉÊ¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¤ä½Ü¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¤äÆÉ¤ßÊª¤Ê¤É¡¢Ë»¤·¤¤20Âå¤¬¡Öº£¡×ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£