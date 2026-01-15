SwitchÈÇ¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥È¥é¥Ù¥éー0¡×¤¬Amazon¤Ë¤Æ14%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ
¡ÚNintendo Switch¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥È¥é¥Ù¥éー0¡×¡Û È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î4Æü ²Á³Ê¡§7,678±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§6,582±ß
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Nintendo SwitchÈÇ¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤RPG¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥È¥é¥Ù¥éー0¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï¡¢É¸½à²Á³Ê¤«¤é14%¥ª¥Õ¤Î6,582±ß¡£
¡¡¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥È¥é¥Ù¥éー0¡×¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤È3DCG¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡ÖHD-2D¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÈþ¤·¤¤ÇØ·Ê¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥È¥é¥Ù¥éー¡ÊOCTOPATH TRAVELER¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÂè1ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥È¥é¥Ù¥éー¡×¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥ª¥ë¥¹¥Æ¥éÂçÎ¦¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿À¤Î»ØÎØ¤ò½ä¤ëÉü½²¤ÈÉü¶½¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡Ú¡ØOCTOPATH TRAVELER 0 / ¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¥È¥é¥Ù¥éー0¡Ù ¥¹¥Èー¥êー¥È¥ìー¥éー¡Û
(C) SQUARE ENIX