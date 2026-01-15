ÅìÈøÍý»Ò¡¡É×¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤Î72ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò¹¬¤»²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë½ËÊ¡¡Ö¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç¯¤«¤Ê¡×
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¡Ê50¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤Î72ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö72ºÐ¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤³¤ÎÆü¡¢72ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÐÅÄ¤È¡¢3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î¾Ð´é¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç¯¤«¤Ê¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÌë¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤È¡¢²È¤Ç¥±¡¼¥¤Î¤ª½Ë¤¤¡¡¥»¥ë¥Õ¥£¡¼»£¤ë¤À¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÂçÇú¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÈø¤Ï2009Ç¯¤ËÀÐÅÄ¤È·ëº§¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï13ºÐ¡¦Ä¹ÃË¡¢9ºÐ¡¦Ä¹½÷¡¢7ºÐ¡¦¼¡½÷¤¬¤¤¤ë¡£