°æ¼ê¾åÇù¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥ÇS¡ª¡È¤¢¤¶¤È¡É¼«»£¤êS¤Ë¤â¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡ÖÈþ¿Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
¡¡¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°æ¼ê¾åÇù¡Ê22¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öµ×¡¹¤Î¥ª¥Õ¤Ï¿ÆÍ§¤È¥«¥Õ¥§¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Î¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç»Ñ¤ä¸ý¤Ë»Ø¤òÅº¤¨¤¿¡È¤¢¤¶¤È¡É¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖµÓ¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£