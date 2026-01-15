¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡¡Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÆ°¤¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡¡¼«¿È¤Î¿·ÅÞ»²²Ã¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤©¡Ä¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê45¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î©·ûÌ±¼ç¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò»ëÌî¤ËÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ëÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤ÏÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ê¹Åç3¶è¡Ë¤é¸½¿¦µÄ°÷¤ò´Þ¤á¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÎ©Ì±Â¦¤Î¸õÊä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢³ÆÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¸õÊä¤òÆ±¤¸Ì¾Êí¤ËÅÐºÜ¤¹¤ë¡ÖÅý°ìÌ¾Êí¡×¹½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ÊÅ¸¤µ¤»¡¢ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¹½¤¨¡£
¡¡Î¾ÅÞ¤Ï¸õÊä¤ÎÈæÎãÌ¾Êí¤ÎÅÐºÜ½ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¿ä¿Ê¤ä¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿À¯¼£²þ³×¤ò¶¦ÄÌÀ¯ºö¤Ë·Ç¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡¦Áí²ñ¤ò15Æü¤Ë³«¤¯¤ÈÈ¯É½¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÅÞ¼ó²ñÃÌ¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤ÏÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤·¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÃÇÂ³Åª¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¤Ë¤ÏÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿ùÂ¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤è¤ê¤Ï¡¢Î©·û¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¿·ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬¡ÖÀ¼³Ý¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î¤©¡Ä±Ä¶ÈË¸³²¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£