±óÆ£·û°ì¡¢Äà¤ê¤¬¼ñÌ£¤Î¥Ð¥Ä2ÆÈ¿ÈÃËÀ¤Ë¡¡¡Ø¤µ¤¹¤é¤¤Äà¤ê»Õ »åÅÄ»°Ê¿¡Ù2·î¤Ë2½µÏ¢Â³ÊüÁ÷
¡¡±óÆ£·û°ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤µ¤¹¤é¤¤Äà¤ê»Õ »åÅÄ»°Ê¿¡Ù¤¬¥Æ¥ìÅì·Ï¤Ë¤Æ2·î15Æü¡¢22Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Äà¤ê¤Î´î¤Ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥É¥é¥Þ¡£Æ»¶ñ¤Î¼êÆþ¤ì¤«¤é¡¢Äà¹Ô¥Îー¥È¤ÎºîÀ®¡¢Äà¤ê½É¤äÄà¤êÁ¥¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¡¢Äà¤Ã¤¿µû¤ò´®Ç½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«Èþ½÷¤È½Ð²ñ¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢Äà¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÄÌ¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±óÆ£¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Í£°ì¤Î¼ñÌ£¤¬Äà¤ê¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ä2ÆÈ¿È¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Å¹Å¹¼ç¡¦»åÅÄ»°Ê¿¡£±óÆ£¤Ï¡¢±é¤¸¤ë»åÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï¡¢Äà¤ê¾ì¤ÇÉ¬¤ºÇº¤ß¤ò¤«¤«¤¨¤¿Èþ¤·¤¤½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Çº¤ß¤Î²ò·è¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬²¶¤ÏÂç¹¥¤¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ä2ÆÈ¿È¤Î»åÅÄ»°Ê¿¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤ÏÅìµþ¤Î²¼Ä®¤Ç¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»°Ê¿¤ÎÍ£°ì¤Î¼ñÌ£¤Ï¡ÖÄà¤ê¡×¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÄà¤ê¾ì¤Ø½Ð³Ý¤±¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÇÈè¤ì¤¿¿´¤òÌþ¤¹¡£º£²óÄà¤ê¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶âÂôÈ¬·Ê¤ÈÀ¶¿å¹Á¡£ÁÀ¤¦¤ÏÂÀÅáµû¤È´ÅÂä¤À¡£²¼¸«¤ÇÄà¤ê¾ì¤òË¬¤ì¤¿»þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍâÆü¤ËÈ÷¤¨¤Æ½É¤òË¬¤ì¤¿»þ¡¢¤Ê¤¼¤«»°Ê¿¤Ï¥ï¥±¤¢¤êÈþ½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¼¿´¡¢¤â¤È¤¤¡¢¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¿´¤¬¤¦¤º¤¡¢»°Ê¿¤Ï¥ï¥±¤¢¤êÈþ½÷¤¿¤Á¤Î»ö¾ð¤Ë¥¯¥Ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¤¤Ä¤·¤«Îø¿´¤¬²êÀ¸¤¨¡Ä¡Ä¡£µù¹Á¤Ç¸òº¹¤¹¤ë¿ÍÀ¸¡£ÃæÇ¯¤ò±Û¤¨¤¿ÃË¤Ë»°ÅÙË¬¤ì¤¿Îø¤ÈÇúÄà¤ÎÍ½´¶¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¼Â¤ë¤Î¤Ï¡¢Îø¤«µû¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥²¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢»°Ê¿¤ÎÉã¿Æ¡¢¶á½ê¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý²°¤ÎÅ¹¼ç¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È±óÆ£·û°ì¡Ê»åÅÄ»°Ê¿Ìò¡Ë¡Ø¤µ¤¹¤é¤¤Äà¤ê»Õ¡¦»åÅÄ»°Ê¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÄº¤¤¤¿¡£ÆÈ¿ÈÃË¤Î»°Ê¿¤Î¼ñÌ£¤ÏÄà¤ê¤À¡£Èþ¤·¤¤³¤¤Î¾å¤Ç¤ÎÁ¥Äà¤ê¤Ï¡¢¿´¤ÎÌþ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÃË¤Ï¡¢Äà¤ê¾ì¤ÇÉ¬¤ºÇº¤ß¤ò¤«¤«¤¨¤¿Èþ¤·¤¤½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Çº¤ß¤Î²ò·è¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬²¶¤ÏÂç¹¥¤¤À¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
°¤Éô¿¿»Î¡ÊÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÀ©ºî¡ËÉ×¤ò»¦¤·¤¿¤¤¡¢ÉÔÎÑÅ¥¾Â¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Æ¥ìÅì¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë°Â¿´¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤äÀ¸³è¤ä²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤¿¤Þ¤ë¸½Âå¡£°ì¿Í¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇÄà¤ê¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¤â·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤³¤¤Î¾å¤Ç¡¢²¿¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¡¢¤¸¤Ã¤ÈÄà¤ê»å¤ò¿â¤ì¤ë¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢ºÇ¹â¤ÎÌþ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤Î±óÆ£¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Îø¤Ëµû¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢ÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄà¤ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤±óÆ£¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬ºÇ¹â¤ÎÌþ¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÄº¤±¤¿YGK¤µ¤ó¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë