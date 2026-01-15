Åìµþ³ô¼°¡Ê´ó¤êÉÕ¤¡Ë¡áÇä¤êÍ¥Àª¡¢ÊÆ³ô°Â¤ò¼õ¤±ÌÜÀè¾å¾º°ìÉþ
¡¡£±£µÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÇä¤êÍ¥Àª¡¢´ó¤êÉÕ¤¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£³£°£±±ß°Â¤Î£µËü£´£°£³£¹±ß¤ÈÈ¿Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡äÀ½£Á£ÉÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÍ¢Æþ¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤ËÇä¤ê°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿Âç¼ê¶ä¹Ô³ô¤Î²¼Íî¤ä¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ò½ä¤ëÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤â½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤âÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£Áá´ü¤Î½°±¡²ò»¶´ÑÂ¬¤Ï°ú¤Â³¤Áê¾ì¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢´ÑÂ¬ÊóÆ»¤ò¼õ¤±Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ïº£½µ¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÞÂ®¤Ë¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²Ï¢Æü¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áÇ®´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤éÌÜÀè¾å¾º°ìÉþ¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
