»É¿È¤Î¡Ö¤Ä¤Þ¡×¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡© ¤Þ¤°¤í¤È°ì½ï¤ËÀÝ¤ê¤¿¤¤¿©ºà¤È±ÉÍÜÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ

¤Þ¤°¤í¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤â±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¿©ÉÊ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç±ÉÍÜÁÇ¤ÎµÛ¼ý¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤òÁê¾èÅª¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ò´Þ¤àÌîºÚ¤äÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤ò»ý¤Ä¿©ºà¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¸¥Î©ºî¤ê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤°¤í¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤¤¿©ºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
ÃæÀ¾ ¿¿Íª¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
2020Ç¯3·î½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø±ÉÍÜ³ØÉô¼ÂÁ©±ÉÍÜ³Ø²ÊÂ´¶È
2020Ç¯4·î³ô¼°²ñ¼ÒÌî¸ý°å³Ø¸¦µæ½êÆþ¼Ò
Æ±Ç¯¤è¤ê¥Õ¥êー¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È¿ä¿Ê¡Ê¿·µ¬¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Ø¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ò¼çÆ³¡Ë
¡¦¿©¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¡Ê±ä¤Ù2000¿Í°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥»¥ß¥Êー¤äÂ¬Äê²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¼Â»Ü¡Ë
¡¦SNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
∟ Instagram¤Ë¤Æ¿©¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー5Ëü¿ÍÄ¶¤òÃ£À®
∟ ´ë¶È¤ÎSNS¾¦ÉÊ»£±ÆÂå¹Ô¤ä¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ò400·ï°Ê¾å¼Â»Ü
¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä»¨²ß¤Î¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¤Ë¤Æ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¤òÃ´Åö
¡¦ÊÝ¸±Ä´ºº¶ÈÌ³¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´Åö
ÁêÀ¤Î¤è¤¤¿©ºà¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¤Þ¤°¤í¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤â±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¿©ÉÊ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç±ÉÍÜÁÇ¤ÎµÛ¼ý¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤òÁê¾èÅª¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¸¥Î©ºî¤ê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ò´Þ¤àÌîºÚ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
Å´Ê¬¤ÎµÛ¼ý¤Ï¡¢Å´¤Î¼ïÎà¤ä°ì½ï¤ËÀÝ¤ë¿©ºà¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¡¢¼ç¤Ë¿¢ÊªÀ¿©ÉÊ¤ËÂ¿¤¤¡ÖÈó¥Ø¥àÅ´¡×¤ÎµÛ¼ý¤ò½õ¤±¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤°¤í¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅ´Ê¬¤ÏµÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ø¥àÅ´¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©»öÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈó¥Ø¥àÅ´¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ò´Þ¤àÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©»öÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ´¤ÎÍøÍÑ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âçº¬¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÌîºÚ¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥ì¥â¥ó¤äÍ®»Ò¤Ê¤É¤Î´»µÌÎà¤ò¾¯ÎÌ¹Ê¤Ã¤Æ¤«¤±¤ë¤È¡¢É÷Ì£¤¬°ú¤Î©¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±ÉÍÜÌÌ¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»É¿È¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤È¤·¤ÆÂçº¬¤Î¤Ä¤Þ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä¿©´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿±ÉÍÜÅª¤ÊÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Î¹³»À²½ºîÍÑ¤Ï¡¢¤Þ¤°¤í¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤Ê»é¼Á¡ÊDHA¡¦EPA¡Ë¤Î»À²½¤òÍÞ¤¨¤ë¾å¤Ç¤âÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï²ÃÇ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢À¸ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£»É¿È¤Ë¥µ¥é¥À¤òÅº¤¨¤¿¤ê¡¢¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤ÎÌîºÚ¤ä´»µÌÎà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÌ¤ê¤â¤è¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿©»ö¤«¤éÀÝ¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë°ßÄ²¤ÎÉÔÄ´¤òÈò¤±¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ü¥«¥É¤ä¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì
¤Þ¤°¤í¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Ï»éÍÏÀ¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ä¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î»é¼Á¤È°ì½ï¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Ø¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¤ä¡¢¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Î¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÎµÛ¼ý¤ò½õ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤°¤í¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ð§¤ä¥µ¥é¥À¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¸¥Î©¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¥ì¥â¥ó½Á¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Þ¥ê¥Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä±ÉÍÜ²Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤Þ¤°¤í¤Î»é¼Á¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¿©»ö¤È¤Ê¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ê»é¼ÁÀÝ¼è¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ä¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤â¥«¥í¥êー¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ¤ÎÀÝ¼è¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤Þ¤°¤í¤ÏÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤äÉ¬¿Ü»éËÃ»À¡ÊDHA¡¦EPA¡Ë¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¿©»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Í¥¤ì¤¿¿©ºà¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤ÎÃßÀÑ¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÀÝ¼èÎÌ¤ò¼é¤ê¡¢Á¯ÅÙ´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤°¤í¤Î»ý¤Ä·ò¹¯¸ú²Ì¤òÅ¬ÀÚ¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä»é¼Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤äÊÝÂ¸ÊýË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¤Ë¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤°¤í¤Ï°ìÀ¸¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
