²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤È¤Ï¡©Åùµé¤¬¾å¤¬¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹
²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ï¡¢²ð¸î¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÉ¬Í×¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤È¤·¤Æ²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤ò·è¤á¤ëÂçÀÚ¤Ê´ð½à¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤ÎÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ð¸îÅùµé¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«
Í×²ð¸îÇ§Äê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«
²ð¸îÅùµéÊÌ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤´»²¹Í¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡§
¾®ÅÄÂ¼ Íª´õ¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡Ë
¡¦·ÐÎò¡§Çî»Î(ÊÝ·òÊ¡»ã³Ø)
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ä½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¢Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ç¤Î¼ÂÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜ»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤Î³µÍ×
²ð¸îÅùµé¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤È¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤«¡É¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁ¼Ô¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Î¼«Î©ÅÙ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶èÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ä²ð¸îÊÝ¸±¤Î»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢²ð¸îÅùµé¤Ï²ð¸îÊÝ¸±¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê´ð½à¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼«¸ÊÉéÃ´1～3³ä¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í×²ð¸îÇ§Äê¤Î´ð½à¤È¾õÂÖ¤ÎÌÜ°Â¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Í×²ð¸îÇ§Äê¤Î´ð½à¤Ï¡¢¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ÇÉ¬Í×¤È¤¹¤ë²ð¸î¤ÎÄøÅÙ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤¬Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£Ç§Äê¶èÊ¬¤ÏÈó³ºÅö¡Ê¼«Î©¡Ë¡¢Í×»Ù±ç1¡¦2¡¢Í×²ð¸î1～5¤Î8ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô»ú¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É²ð¸î¤ÎÉ¬Í×ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈ½Äê¤ÏÍ×²ð¸îÇ§ÄêÅù´ð½à»þ´Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ØÉ¸¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¿©»ö¤äÇÓÝõ¡¢ÆþÍá¡¢°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢²ð¸î¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¿ä·×¤·¤Æ¶èÊ¬¤òÄê¤á¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Î©¡ÊÈó³ºÅö¡Ë¤Ï25Ê¬Ì¤Ëþ¡¢Í×»Ù±ç1¤Ï25～32Ê¬¡¢Í×²ð¸î5¤Ï110Ê¬°Ê¾å¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×»Ù±ç¤ÈÍ×²ð¸î¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Í×»Ù±ç¤ÈÍ×²ð¸î¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ²ð¸î¤¬É¬Í×¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶èÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Í×»Ù±ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³èÆ°ºî¤Ï¼«¿È¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÉô¤ÎÆ°¤¤Ë¸«¼é¤ê¤ä¼ê½õ¤±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÁÝ½ü¤äÆþÍá»þ¤ÎÃÊº¹¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤Ê¥±ー¥¹¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ø¿Ê¹Ô¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶ÚÎÏ°Ý»ý¤äÀ¸³èÇ½ÎÏ¤Î²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿²ð¸îÍ½ËÉ¥µー¥Ó¥¹¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Í×²ð¸î¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç²ð¸î¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤äÇÓ¤»¤Ä¡¢°ÜÆ°¤Ê¤É¤Î´ðËÜÆ°ºî¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í×²ð¸î¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤è¤êÉý¹¤¯¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Í×»Ù±ç¤Ï¼«Î©¤Ë¶á¤¯¡¢Í½ËÉÅª¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤ÊÃÊ³¬¡¢Í×²ð¸î¤ÏÀ¸³è¤ò±Ä¤à¤¿¤á¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê²ð¸î¤¬É¬Í×¤ÊÃÊ³¬¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Í×²ð¸îÇ§Äê¤ÎÎ®¤ì¤ÈÅùµé¤¬¾å¤¬¤ë±Æ¶Á
Í×²ð¸îÇ§Äê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©Í×²ð¸îÇ§Äê¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÊ¡»ã²Ý¤ä²ð¸îÊÝ¸±Áë¸ý¤ËÍ×²ð¸îÇ§Äê¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤ÏËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤Î¤Û¤«¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤äÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤¬ÂåÍý¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½ÀÁ¸å¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¿¦°÷¤ä°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿Ç§ÄêÄ´ºº°÷¤¬¼«Âð¤äÆþ±¡Àè¤òË¬Ìä¤·¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¡¢À¸³èÆ°ºî¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎË¬ÌäÄ´ºº¤ÎÆâÍÆ¤È¡¢¼ç¼£°å¤¬ºîÀ®¤¹¤ë¼ç¼£°å°Õ¸«½ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ë¤è¤ë°ì¼¡È½Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊÝ·ò¤ä°åÎÅ¡¢Ê¡»ã¤ÎÀìÌç¤ÎÊý¡¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë²ð¸îÇ§Äê¿³ºº²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆó¼¡È½Äê¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÍ×²ð¸îÅÙ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤«¤é30Æü°ÊÆâ¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢Í¸ú´ü´Ö¤Ï¸¶Â§6¥ö·î¡Ê¹¹¿·»þ¤Ï12¥ö·î¡Ë¤Ç¤¹¡£¤â¤·È½ÄêÆâÍÆ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸îÅùµé¤¬¾å¤¬¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¼ç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
1. ²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î¾å¸Â³Û¤¬Áý¤¨¤ë
²ð¸îÊÝ¸±¤Ï¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¾å¸Â¡Ê»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¡Ë¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åùµé¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¾å¸Â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ1～3³ä¤Ç¡¢Ä¶²áÊ¬¤Î¤ßÁ´³ÛÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ïÎà¤¬Áý¤¨¤ë
Í×²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢·ÚÅÙ¼Ô¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ìë´ÖÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î¤ä´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î¡¢Ê¡»ãÍÑ¶ñ¡Ê²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤ä¼Ö¤¤¤¹¤Ê¤É¡Ë¤ÎÂßÍ¿¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
3. ²ð¸î»ÜÀß¤ÎÆþ½ê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ë
²ð¸î»ÜÀß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÍ×²ð¸îÅÙ¤¬Æþ½ê¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÍ×²ð¸î3°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Åùµé¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ÇÆþ½ê²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤Ë°ÂÄê¤·¤¿²ð¸î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
²ð¸îÅùµé¤¬¾å¤¬¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
1. ²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Í×²ð¸îÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ä»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎÁ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡ÊÄÌ½ê²ð¸î¡Ë¤ä¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥¤¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÃ±°Ì¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸ÍøÍÑ²ó¿ô¤Ç¤âÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·î¤´¤È¤ÎÍøÍÑ¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÝ¸±µëÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÂÅÙ³Û¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬Áý¤¨¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ÈñÍÑ¤¬²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¹â³Û²ð¸î¥µー¥Ó¥¹ÈñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÄê¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â³Û¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤¬Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¸½ºß¤Î²ð¸î»ÜÀß¤òÂàµî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
²ð¸îÅÙ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤ÎÆþ½ê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¤ÎÊý¸þ¤±½»Âð¡Ê¥µ¹â½»¡Ë¤ä½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¤Ï¡¢¼«Î©¤Þ¤¿¤Ï·ÚÅÙ¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÂàµî¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æþµï»þ¤Ë²ð¸îÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤ä³°Éô²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ²ÄÈÝ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡ËÊÌ¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ð¸î¥µー¥Ó¥¹
²ð¸îÅùµéÊÌ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¤é¤ì¤ë»Ù±ç¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í×»Ù±ç¤ÎÊý¤Ï²ð¸îÍ½ËÉ¥µー¥Ó¥¹¡¢Í×²ð¸î¤ÎÊý¤Ï²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼«Î©¡ÊÈó³ºÅö¡Ë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Î²ð¸îÍ½ËÉ¶µ¼¼¤Ê¤ÉÃÏ°è»Ù±ç»ö¶È¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¤é¤ì¤ë»Ù±ç¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍ×»Ù±ç1¡¦2¡§²ð¸îÍ½ËÉ¥µー¥Ó¥¹¡Û
Í×»Ù±ç¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉÅª¤Ê»Ù±ç¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£ÁÝ½ü¤äÇã¤¤Êª¤ò¼êÅÁ¤¦Ë¬Ìä²ð¸î¡ÊÀ¸³è±ç½õ¡Ë¤ä¡¢¥Ç¥¤¥±¥¢¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢±¿Æ°»ØÆ³¤Ê¤É¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ×²ð¸î1～5¡§²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¡Û
Í×²ð¸î¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ²ð¸î¤äÀ¸³è»Ù±ç¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ë¬Ìä²ð¸î¤äË¬Ìä´Ç¸î¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥¤¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ê¤É¡¢ºßÂð¤È»ÜÀß¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸îÅùµéÊÌ¤Î»Ùµë¸ÂÅÙ´ð½à³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©²ð¸îÊÝ¸±¤Ï¡¢1¥ö·î¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¾å¸Â³Û¡Ê»Ùµë¸ÂÅÙ´ð½à³Û¡Ë¤¬¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤´¤È¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×²ð¸îÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¤â¾å¤¬¤ê¡¢¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ëÍøÍÑÎÁ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ùµë¸ÂÅÙ´ð½à³Û¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Í×»Ù±ç1¡§50,320±ß
Í×»Ù±ç2¡§105,310±ß
Í×²ð¸î1¡§167,650±ß
Í×²ð¸î2¡§197,050±ß
Í×²ð¸î3¡§270,480±ß
Í×²ð¸î4¡§309,380±ß
Í×²ð¸î5¡§362,170±ß
¾åµ¤Ï¡¢1Ã±°Ì¡áÌó10±ß¤Ç»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã±°Ì¤¢¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÃ±²Á¤¬¤ä¤ä¹â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ùµë¸ÂÅÙ´ð½à³Û¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑÎÁ¤Î¾å¸Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¶â¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»²¾È¡§¡Ø¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ëÍøÍÑÎÁ¡Ù¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
Ê¡»ãÍÑ¶ñ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ä¹ØÆþ¤ÏÅùµé¤Ç°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©²ð¸îÊÝ¸±¤Ï¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ÚÅÙ¤ÎÊý¤Ï¡¢¼ê¤¹¤ê¤äÊâ¹Ô´ï¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª¤ÊÍÑ¶ñ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£Í×²ð¸î2°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ä²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤è¤êÀìÌçÅª¤Êµ¡´ï¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¹ø³ÝÊØºÂ¤äÆþÍáÊä½õÍÑ¶ñ¤Ê¤É¤Ï¹ØÆþÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Ç¯´Ö10Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬¹ØÆþ¤Î¾å¸Â¡Ê¼«¸ÊÉéÃ´1～3³ä¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¤³¤³¤Þ¤Ç²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
²ð¸îÅùµé¡ÊÍ×²ð¸îÅÙ¡Ë¤È¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤«¡É¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ç§Äê¶èÊ¬¤ÏÈó³ºÅö¡Ê¼«Î©¡Ë¡¢Í×»Ù±ç1¡¦2¡¢Í×²ð¸î1～5¤Î8ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
Í×²ð¸îÇ§Äê¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤ë
Í×»Ù±ç¤ÎÊý¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉÅª¤Ê»Ù±ç¡¢²ð¸îÍ½ËÉ¥µー¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£Í×²ð¸î¤ÎÊý¤Ï¿ÈÂÎ²ð¸î¤äÀ¸³è»Ù±ç¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
2015Ç¯¤Î¹âÎð¼Ô²ð¸î～¹âÎð¼Ô¤ÎÂº¸·¤ò»Ù¤¨¤ë¥±¥¢¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ～¡Ã¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
²ð¸îÊÝ¸±¤Î²ð¸îÅÙ¤È¤Ï¡Ã¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÄ¹¼÷²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ ·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È
Í×²ð¸îÇ§Äê¡Ã¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ëÍøÍÑÎÁ¡Ã¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
¤É¤ó¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¡© - ÆÃÄêÊ¡»ãÍÑ¶ñÈÎÇä¡Ã¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê