¡Ö²¼Î¡¤òºÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î5¤Ä¤Î¿©¤ÙÊª¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¿©»öÌÌ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²¼Î¡¤òºÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊª¤äÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö²¼Î¡¤Î»þ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¿ÕÂ¡¡¦¹â·ì°µÆâ²Ê¤òÀìÌç¤È¤·¡¢ÉÂ±¡¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯Ãæ±ûÎÓ´Ö¤µ¤¯¤éÆâ²Ê³«¶È¡£ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°å³ØÇî»Î¡¢»º¶È°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿ÕÂ¡³Ø²ñ¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆ©ÀÏ°å³Ø²ñÆ©ÀÏÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÅìÍÎ°å³Ø²ñ´ÁÊýÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡£
²¼Î¡¤òºÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊª
²¼Î¡¤ÎºÝ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾Ã²½¤Î¤è¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»é¼Á¤äÁ¡°Ý¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢½À¤é¤«¤¯Ä´Íý¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²¼Î¡¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ï±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢±ÉÍÜÁÇ¤¬ÉÔÂ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª´¡¤ä¤¦¤É¤ó
¤ª´¡¤ä¤¦¤É¤ó¤Ï¾Ã²½¤¬¤è¤¯¡¢Åü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤¿¤á¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¤Ê¤É²ÃÇ®»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤È¿©ºà¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Çò¿Èµû
Çò¿Èµû¤Ï»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¼Á¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Êäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤é¤ä¥«¥ì¥¤¤Ê¤É¤Î¼Ñµû¤äÆéÎÁÍý¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤µ¤ß¤äÈé¤Ê¤·¤Î·ÜÆù
¤µ¤µ¤ß¤äÈé¤Ê¤·¤Î·ÜÆù¤Ï»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¼Á¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Êäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤µ¤ß¤äÈé¤Ê¤·¤Î·ÜÆù¤Ê¤É¤Î¼ÑÊª¤äÆéÎÁÍý¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Íñ
Íñ¤ÏÁ¡°Ý¤¬¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¼Á¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Êäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍñÆ¦Éå¤äÃãÏÒ¾ø¤·¤Ï¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Æ¦Éå¤Ê¤É¤ÎÂçÆ¦À½ÉÊ
Æ¦Éå¤Ê¤É¤ÎÂçÆ¦À½ÉÊ¤ÏÎÉ¼Á¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Êäµë¤Ç¤¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÑÅÛ¤äÅòÆ¦Éå¤Ê¤É²ÃÇ®Ä´Íý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²¼Î¡¤ÎºÝ¤Ë¿©»öÌÌ¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È
²¼Î¡¤ÎºÝ¤Ë¿©»öÌÌ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï²¼Î¡¤òºÅ¤·¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¡¢½À¤é¤«¤¯¼Ñ¤ë¤Ê¤ÉÄ´ÍýË¡¤ò¹©É×¤·¡¢°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¼Î¡¤òºÅ¤¹¤ÈÃ¦¿å¾É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¿©¤Ù²á¤®¤ä°û¤ß²á¤®¤Ï°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê²¼Î¡¤òºÅ¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù²á¤®¤ä°û¤ß²á¤®¤Ç²¼Î¡¤òºÅ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾Ã²½¤Î¤è¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦
»é¼Á¤äÁ¡°Ý¤¬¾¯¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤òÁª¤Ó¡¢¼ÑÊª¤äÆéÊª¤Ê¤É²ÃÇ®¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯Ä´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ã²½¤·¤ä¤¹¤¯°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ßÄ²¤ò»É·ã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦
¹á¿ÉÎÁ¤äÇ»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤ä»ÀÌ£¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤äÃº»À¤Ê¤É¤Ï¡¢°ßÄ²¤ò»É·ã¤·ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤è¤¯³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ã²½¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢°ßÄ²¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù²á¤®¤ÎÍ½ËÉ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÂ¿ÎÌÀÝ¼è¤Ï²¼Î¡¤òºÅ¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿ÎÌ¤ËÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë»þ¤ÏÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²¼Î¡¤òºÅ¤·¤¿¡×ºÝ¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤Ï¡©
²¼Î¡¤òºÅ¤·¤¿ºÝ¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤Ï¡¢²¼Î¡¤Î¸¶°ø¤ä¾É¾õ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶À÷ÀÄ²±ê¤Ç¤Ï¡¢»ßßÃºÞ¤ÎÉþÍÑ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÉÂ¸¶¶Ý¤¬Ãê½Ð¤µ¤ì¤º¡¢ÂÎÆâ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤¬°²½¤·¤¿¤ê¡¢¼£Ìþ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
»ÔÈÎÌô¤Î»ßßÃºÞ¡¦À°Ä²ºÞ¤Ê¤É¤òÆâÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬´ËÏÂ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÁÊýÌô¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÎê»¶¡¦°ßÎêÅò¤Ê¤É¡¢²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¡¢Ä²¤ÎÆ¯¤¤òÀµ¾ï¤ËÌá¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°ÉÔÂ¤äÉÔµ¬Â§¤Ê¿©½¬´·¤Ï²¼Î¡¤Î¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤Ç¤¹¡£±¿Æ°ÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤¿©À¸³è¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÊ±ì¤Ï¥¯¥íー¥óÉÂÈ¯¾É¤Î´í¸±°ø»Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶Ø±ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¤Ï¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤Çµ¯¤³¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áá¤¯¼£¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤·¡¢°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¿©»ö¤òÀÝ¤ê¡¢°ÂÀÅ¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²¼Î¡°Ê³°¤ËÈ¯Ç®¤äÓÒÅÇ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤Ë¾Ã²½´ï²Ê¤ò°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬·«¤êÊÖ¤·4½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¾ì¹ç¤ÏËýÀ²¼Î¡¾É¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾Ã²½´ï²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²¼Î¡¤Î»þ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç°ß¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ë¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö°ß¤Ë·ê¤¬³«¤¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
²¼Î¡¤Î»þ¤Ë¥èー¥°¥ë¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥èー¥°¥ë¥È¤ÏÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¤Ç¤Ï²¼Î¡¤òºÅ¤·¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥èー¥°¥ë¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ²¼Î¡¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¥èー¥°¥ë¥È¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¼Î¡¤ÎºÝ¤Ï¿©»ö¤ò¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
²¼Î¡¤òºÅ¤¹¤ÈÂÎÎÏ¤Î¾ÃÌ×¤ä±ÉÍÜÉÔÂ¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¦¾Ã²½¤¬¤è¤¤¤â¤Î¡¦±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¼Î¡¤òºÅ¤¹¤È¿åÊ¬¤âÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã¦¿å¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á ²¼Î¡¤òºÅ¤·¤¿»þ¤Ï»É·ãÊª¤ò¹µ¤¨¡¢¾Ã²½¤¬Áá¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÀÝ¼è¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÂ¿°û¤ä»éËÃ¤¬Â¿¤¤¿©»ö¤ä±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç²¼Î¡¤òºÅ¤¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼Î¡¤òºÅ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢°ßÄ²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»É·ãÊª¤ä»é¼Á¤¬Â¿¤¤¿©»ö¤ò¹µ¤¨¡¢¾Ã²½¤¬Áá¤¤¿©¤ÙÊª¤òÀÝ¼è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬ËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²½´ï²Ê¤Ê¤É°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¼Î¡¡×¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤
¡Ö²¼Î¡¡×¤«¤é°å»Õ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ï6¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ã²½´ï²Ê¤ÎÉÂµ¤´¶À÷ÀÄ²±ê²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²
±ê¾ÉÀÄ²¼À´µÂçÄ²¤¬¤ó
½Û´Ä´ï²Ê¤ÎÉÂµ¤¿´¶Ú¹¼ºÉ
ÆâÊ¬Èç²Ê¤ÎÉÂµ¤¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É
´¶À÷ÀÄ²±ê¤Ê¤ÉµÞÀ²¼Î¡¾É¤Ï¼«Á³¼£Ìþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËýÀ²¼Î¡¾É¤Ç¤Ï²¼Î¡¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤¹²¼Î¡¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¾Ã²½´ï²Ê¤Ê¤É°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²¼Î¡¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¡¦´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡Ö²¼Î¡¡×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï5¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ·ìÊØ
Ã¦¿åÊ¢ÄËÓÒÅÇÈ¯Ç®
²¼Î¡¤òµ¯¤³¤¹¸¶°ø¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢²¼Î¡¤ÈÊ»¤»¤Æ»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë¾Ã²½´ï²Ê¤Ê¤É°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú»²¹ÍÊ¸¸¥¡Û
