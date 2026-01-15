½¬¤¤»ö¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡ÖÅÁÅý¤ò¼é¤ë»Ò¤É¤â²ñ¡×¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¡©¿Æ¤ÎÉéÃ´¤Ð¤«¤ê¤«¤«¤ë±¿±ÄÊý¿Ë¤Ëµ¿Ìä¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ö¼«¼£²ñ¤Î·è¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â²ñ¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢Ìò°÷¤Ë¶¯À©Åª¤ËÆþ²ñ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â²ñ¡×¤ÏÌµÍý¤ä¤êÆþ²ñ¤µ¤»¤ë¶¯À©ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¯¤á¤ÎÌò°÷¤µ¤ó¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¡¢Âà²ñ¤Þ¤Ç¤â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¤è¤Þ¤í(@sobomiyako98)¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ø¥¦¥µ¥®¤µ¤ó¤Ï»Ò¶¡²ñ¤ò¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤¤è¤Þ¤í¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¥¦¥µ¥®¤µ¤ó¤Ï»Ò¶¡²ñ¤ò¼¤á¤¿¤¤¡×¤òÆÉ¤à
¢£Âà²ñ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ö»Ò¤É¤â²ñ¡×¤ÈÊ³Æ®¡ª
»Å»ö¤È²È»ö¤ÎÎ¾Î©¤ÇË»¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Æ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤è¤Þ¤í¤µ¤ó¤Ï¡¢PTA¤ä³ØÆ¸¤ÎÌò°÷¤Ï°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¤ä²ÈÂ²¤ÎÉÂµ¤¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö»Ò¤É¤â²ñ¤Ë¤ÏÆþ²ñ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ìò°÷¤Ï¶¯°ú¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯»Ò¤É¤â²ñ¤ËÆþ²ñ¡£³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯¸å¡ÖÉû²ñÄ¹¡×¤Î½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«Éû²ñÄ¹¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¡Ç¯ÅÙ¤Î²ñÄ¹¤ÏÌµÍý¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Âà²ñ¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤È¡¢¡Ö¥¦¥µ¥®¤µ¤ó¤¬¼¡Ç¯ÅÙ²ñÄ¹¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï·è¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È°ì³å¡ªÌò°÷Á´°÷¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¢£»Ò¤É¤â²ñ¤Î±¿±ÄÊý¿Ë¤¬º£¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«µ¿Ìä
¡Ö¤É¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î²¿¤«¤·¤é¤ÎÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ä®Æâ²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼«¼£²ñ¤ä»Ò¤É¤â²ñ¡¢ÉØ¿Í²ñ¡¢Ï·¿Í¥¯¥é¥Ö¡¢PTA¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£À¸³è¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤è¤ê¤è¤¤´Ä¶¤Ë¤¹¤Ù¤¯ÁÈ¿¥¤òºî¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤º¤Ã¤Èµ¿Ìä¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¤è¤Þ¤í¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê»Ò¤É¤â²ñ¤Ê¤é¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤è¤Þ¤í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌ¡²è¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â²ñ¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤è¤¦¤Ê±¿±Ä¤Îºß¤êÊý¤ä»þÂå¤Ë·Þ¹ç¤·¤¿±¿±Ä¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿»Ò¤É¤â²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤òÄó¾§¤¹¤ë¡£
¢£»¿Æ±¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â²ñ¡×¤ò±¿±Ä¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤
¡ÖÃÏ°è¤ÇÁÈ¿¥¤òºî¤ê³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï°ì¿Í¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¯»Ò²½¤À¤«¤é¤³¤½ÁÈ¿¥²½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´¤Ê³èÆ°¤ä°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤Ï°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸½Âå¤Î¼Ò²ñÅª¾õ¶·¤Ë·Þ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤½¡£¼«Ê¬¤òºï¤Ã¤Æ·ò¹¯¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¼£²ñ¤ä»Ò¶¡²ñ¤Î±¿±Ä¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¼¤Ò¤òÌä¤¦¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¼«¼£²ñ¤Î²ÃÆþ¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¶¯À©ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤éÌ¥ÎÏÅª¤Ç³èÆ°¤·¤ä¤¹¤¤±¿±Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø²ÃÆþ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤ËÁª¤Ù¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¶áÎÙ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÙæ¤á¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤¬¡¢¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤âº¤ÏÇ¤¹¤ë¡£·ë²Ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂà²ñ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢Kindle¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤¤è¤Þ¤í(@sobomiyako98)
