¡¡¥¥ó¥«¥óÀ¸»ºÎÌÁ´¹ñ1°Ì¤ÎµÜºê¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥É´°½Ï¥¥ó¥«¥ó¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡×¤Î½é¶¥¤ê¤¬15Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´Å¤ß¤¬¶¯¤¯À¸¤ÇÈé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢JA¥°¥ë¡¼¥×µÜºê¤Ë¤è¤ë¤È½Ð²Ù¤Ï3·îËö¤«¤é4·î¾å½Ü¤´¤í¤Þ¤Ç¡£
¡¡µÜºê»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ç¸áÁ°7»þ²á¤®¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿½é¶¥¤ê¤Ç¤Ï¡¢È¢µÍ¤á¤µ¤ì¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¥ó¥«¥ó¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£¶¥¤ê¿Í¤é¤Î°ÒÀª¤Î¤è¤¤¤«¤±À¼¤¬¶Á¤¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÍ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡×¤Ï¼ù¾å¤Ç210Æü°Ê¾å´°½Ï¤µ¤»¡¢Ä¾·Â2.8¥»¥ó¥Á¡¢ÅüÅÙ16ÅÙ°Ê¾å¤¬ÌÜ°Â¡£Ä¾·Â3.2¥»¥ó¥Á¡¢ÅüÅÙ18ÅÙ°Ê¾å¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£