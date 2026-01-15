¡Ö¤¤Ü¤¦·¯¡¢¿§¡¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤µ¤è¤Ê¤é¡×Ìý°æµµÈþÌé±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é4¿Í±§ÃèÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßISS½ÐÈ¯¡¡ÆüËÜ»þ´ÖÍ¼Êý¤ËÃÏµå¤Ø
ÃÏµå¤Ø¤Îµ¢´Ô¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿Ìý°æµµÈþÌé±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é4¿Í¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î15ÆüÄ«¡¢ISS¡á¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15ÆüÍ¼Êý¤Ë¤ÏÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯8·î¤«¤éISS¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Ìý°æ¤µ¤ó¤ò´Þ¤à±§ÃèÈô¹Ô»Î4¿Í¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×11¹æµ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¸áÁ°7»þ20Ê¬¤¹¤®¤ËISS¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NASA¡á¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·î7Æü¤Ë4¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ë°åÎÅ¾å¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¡¢µÞ¤¤ç¡¢Í½Äê¤òÁá¤á¤Æ4¿Í¤È¤âÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìý°æ¤µ¤ó¤Ï½ÐÈ¯Á°¡¢¼«¿È¤ÎX¤ËISS¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¼Â¸³Åï¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤ÎÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¡¢Ìý°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤Ü¤¦·¯¡¢¿§¡¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤µ¤è¤Ê¤é¡×¤È¡¢¤·¤Ð¤·¤ÎÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìý°æ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤âÂô»³±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Âç¤Ê±§Ãè¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤À±¡ØÃÏµå¡Ù¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ìý°æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï15Æü¸á¸å5»þ40Ê¬¤¹¤®¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£²¤ËÃå¿å¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£