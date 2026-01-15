ÃæÆÇÀ¤¢¤ë¤¾¡©Çö¤µ7mm¤Ë¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¡×¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¡¢1Àé±ßÂæ¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤«
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡Ö½¼ÅÅ¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ì¤À¤±ÀÇ½¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â½êÁ§¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¤«¤Ê¤¡¡¢¤È¡£
¤Ç¤â¡¢CIO¡Ê¥·¡¼¥¢¥¤¥ª¡¼¡Ë¤Î¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤Æ¤½¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËÆÜÃå¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ç¤â¡¢¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤È°¦ÕÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤È¤á¤ë¡×¤òºî¶È¤ÈÇ§¼±¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¾®µ¤Ì£¤è¤¤Áàºî´¶
¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±¡¼¥Ö¥ë¡×ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¡È¤¦¤º¤Þ¤¾õ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£
¤¤·¤á¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê·Á¾õ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÉô¤Ë¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¸ÊµÛÃåµ¡Ç½¤Ç¾¡¼ê¤Ë¤¦¤º¤Þ¤¾õ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤À¤È¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ÇÎ±¤á¤¿¤ê¡¢¥Ý¡¼¥Á¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤ÊÊÒÉÕ¤±¤Î¹©Äø¤¬°ìµ¤¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¾Ã¼¤ò»ý¤Ã¤Æ·Ú¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ì¤Ð¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬±ä¤Ó¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò´Ë¤á¤ë¤ÈÆâÂ¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬³ê¤é¤«¤ËµÛÃå¤ò»Ï¤á¡¢¾¡¼ê¤Ë¸µ¤Î¤¦¤º¤Þ¤¾õ¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾¡¼ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë´¶³Ð¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¾®µ¤Ì£¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ï¥ó¥É¥¹¥Ô¥Ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Í·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤Î¡Ö¼ý¤Þ¤ê¡×¤¬È´·²¤ËÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê·Á¾õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÈÖ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬³°½Ð»þ¡£
¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬¡ÈÊ¿¤é¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¹¥Ã¤È¼ý¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»ÈÍÑÃæ¤ÏÉ¬Í×¤ÊÄ¹¤µ¤À¤±¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ä¾²¼þ¤ê¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢À°¤Ã¤¿´Ä¶¤ÎÊý¤¬ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡£¤À¤±¤ÉÃ¼»Ò¤Ï¡ÖType-C¡×¤Î¤ß
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤ÏPDµÞÂ®½¼ÅÅµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç240W¤Î½¼ÅÅ¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¤â°ÂÄêµëÅÅ²ÄÇ½¡£¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤âUSB2.0¤ÇºÇÂç480Mbps¤ËÂÐ±þ¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤âÍ¥½¨¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢°ìÅÀ¤À¤±Î±°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤¬Type-C to Type-CÀìÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
iPhone 15°Ê¹ß¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤äAndroidÇÉ¡¢PC½¼ÅÅ¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¿Í¤Ë¤ÏºÇÅ¬²ò¤Ç¤¹¤¬¡¢LightningÃ¼»Ò¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¸½Ìò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤ÎType-C²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¿È¤ä¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ëÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª
CIO¤é¤·¤¤¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥«¡¼¥à¥Ö¥ë¡¼¡¢¥·¥§¥ë¥Ô¥ó¥¯¡¢¥â¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ç¤¹¤è¡£
Photo: ¤Ë¤·¤ä¤Þ¤¢¤ä¤«
Source: Amazon.co.jp
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£