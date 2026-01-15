¡ÖÅß¥³ー¥Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¼ä¤·¤¤¡×¢ª¡ÚZARA¡Û¤Ç²ò·è¡ª 40¡¦50Âå¤¬»ý¤Á¤¿¤¤¡Ö»É½«Æþ¤ê¥Ð¥Ã¥°¡×
Åß¥³ー¥Ç¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢»ý¤Ä¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë ¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¡È»É½«Æþ¤ê¥Ð¥Ã¥°¡É¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê40¡¦50Âå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¾®Êª¤ÇÍ·¤Ù¤Ð¤°¤Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÂç¿Í¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤»É½«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È ¡ß »É½«¤ÇÁõ¤¤¤ò¥ê¥Ã¥Á¤Ë
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È»É½«¥È¥é¥Ù¥ë¥Ð¥Ã¥°¡×\4,290¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥ÈÃÏ¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Âç¤¤á¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ñ¤Ã¤ÈÌÜ¤ò°ú¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥á¥¿¥ë¥¸¥Ã¥Ñー³«ÊÄ¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÀ¤â¹â¤½¤¦¡ý ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅß¥³ー¥Ç¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²Ú¤ä¤®¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥àー¥É¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Áõ¤¤Á´ÂÎ¤ò¤°¤Ã¤È°õ¾ÝÅª¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£