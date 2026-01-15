¡ÖÂç´ë¶È¤Ê¤é°Â¿´¡×¤Ï¤â¤Ï¤ä¸¸ÁÛ¤«¡Ä2025Ç¯¤Ë¡Ö1000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿Í°÷ºï¸º¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È3¼Ò
¡¡2025Ç¯¤â´ë¶È¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿Í°÷ºï¸º¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Çºï¸º¿ô¤¬ºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Âè°ìÀ¸Ì¿¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î1830¿Í¡£2°Ì¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î1483¿Í¡£3°Ì¤¬»°É©¥±¥ß¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î1273¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î3¼Ò¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤ÏÇØ·Ê¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂç´ë¶È¤Ë¤¤¤ë¤«¤é°Â¿´¤À¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò°÷¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤¬¸¸ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡ÈóÊÝ¸±ÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹Âè°ìÀ¸Ì¿
¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿¤Ï50ºÐ°Ê¾å¤Î±Ä¶È¿¦¤ò½ü¤¯¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢4000¿Íµ¬ÌÏ¤Î´õË¾Âà¿¦¼Ô¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥¹¥È¥é¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¸µ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2025Ç¯3·î´ü¤Î½ãÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ33.9¡óÁý¤Î4296²¯±ß¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¹õ»ú¥ê¥¹¥È¥é¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í°÷ºï¸º¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÈóÊÝ¸±ÎÎ°è¤Î¶¯²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤«¤é2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤¤»Ñ¤Î1¤Ä¤Ë¡ÖÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ø¤ÎÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×¹½ÃÛ¡×¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈóÊÝ¸±ÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤ò¹Ô¤¤¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×½¤ÀµÍø±×¤Ë¤ª¤±¤ë10¡óµ¬ÌÏ¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë´±¸øÄ£¤ä´ë¶È¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¶ÈÌ³¤Î±¿ÍÑÂå¹Ô¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¤Ø¤ÎTOB¤òÈ¯É½¡£¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¤Ï°åÎÅ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¨¥à¥¹¥ê¡¼¤¬Çã¼ý¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¤¬¹âÃÍ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¶¥¤ê¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯10·î¤Ë¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤âÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò»ýÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ²ñ¼Ò¤Ë¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤Ê¤ÉÉÔÆ°»º»ö¶È¤¬Ãæ³Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤âÈóÊÝ¸±ÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Æ°¤¤Ç¤¹¡£
¢¡Ç¯¸ù½øÎó·¿À©ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤ËÆ°¤¤¤¿
¡¡²ñ¼Ò¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¤Ï2027Ç¯4·î¤òÌÜÅÓ¤Ë¿Í»öÀ©ÅÙ¤òºþ¿·¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ä¿¦¼ï¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢Ìò³ä¡¦À®²Ì¤äÀìÌçÀ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿½è¶ø¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡50ºÐ°Ê¾å¤ÈÈæ³ÓÅªÇ¯Îð¤¬¹â¤¤½¾¶È°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥¹¥È¥é¤Ï¡¢¿·»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ëÃæ¤ÇÇ¯¸ù½øÎó¤È¤¤¤¦µìÍè·¿¤ÎÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£
¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿°Ê³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤âÀ®²Ì¤ä¿Íºà¤ÎÀìÌçÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥È¥é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»öÎã¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¶ÈÀÓ¤¬²óÉü¤·¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¶ÈÀÓ¤¬²óÉü¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥ÉÄ¾µå¤È¤â¸À¤¨¤ë¥ê¥¹¥È¥éºö¡£¤¹¤Ç¤Ë11´üÏ¢Â³¤ÎÀÖ»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢º£´ü¤â¾å´ü¤Ï113²¯±ß¤Î½ãÂ»¼º¡£
¡¡2025Ç¯3·î¤ËÄ»¼è¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¡£2026Ç¯¤Ë¤ÏÌÐ¸¶¹©¾ì¤òÊÄº¿¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥½¥Ë¡¼¡¢Åì¼Ç¡¢ÆüÎ©¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»ö¶È¤òÅý¹ç¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢ÀßÎ©¤Ë¤Ï´±Ì±¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë»º¶È³×¿·µ¡¹½¤¬´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¹ñºö¤È¤â¸À¤¨¤ë²ñ¼Ò¡£Apple¸þ¤±¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢2014Ç¯¤Ë³ô¼°¤ò¾å¾ì¡£Çä¾å¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç2016Ç¯3·î´ü¤Ë9890²¯±ß¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¶¤Ë¸º¼ý¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¼çÌò¤¬Íµ¡EL¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤äLG¤Ë¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤Î¾®·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯3·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï1880²¯±ß¡£Á´À¹´ü¤Î1¡¿5¤Û¤É¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹½Â¤²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤âÂ»¼º¤òËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¡2025Ç¯7-9·î¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ä»¼è¡¦ÌÐ¸¶¹©¾ìÀ¸»º½ªÎ»¤Î¿ôÎÌ¸º¤Ï¡¢43²¯±ß¤Î±Ä¶ÈÍø±×²¼²¡¤·Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¤È¿Í°÷ºï¸º¤Ë¤è¤ë¹½Â¤²þ³×¤Ë¤è¤ê¡¢61²¯±ß¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢18²¯±ß¤Î¥ê¥¹¥È¥é¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
