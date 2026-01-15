¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó°ú¤¤¤Æ¤ë¡×ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÂ®¹¶¤Ë¡í¶þ¶¯¡íÎÏ»Î¤¬¾×·â¸÷·Ê °ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ë´ÛÆâÁûÁ³
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û´ÛÆâ¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡Ö¾×·â¤Î·ëËö¡×
¡¡Ëë²¼¶åËçÌÜ¡¦ÍòÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÂ®¹¶¡¢ÏÓÎÏ¤ÇËë²¼È¬ËçÌÜ¡¦µÜÇµÉ÷¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ë´ÛÆâ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢¾×·â¸÷·Ê¤Ë¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó°ú¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÍò¤Ç¤¹¤ï¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®16Ç¯À¸¤Þ¤ì21ºÐ¤ÎÍòÉÙ»Î¡¢Àè¾ì½ê¤Þ¤Ç¾¾°æ¤È¤¤¤¦»Í¸ÔÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£ÍòÉÙ»Î¤Ï»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥ößÀ¿ÆÊý¤«¤é¤Î¡ÖÍò¤Î¤è¤¦¤ÊË½¤ì¤ëÁêËÐ¤ÇÅÚÉ¶¤ò¹Ó¤é¤»¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÐÀïÎÏ»Î¤ÎµÜÇµÉ÷¤Ï½½Î¾·Ð¸³¼Ô¡£¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤È¾®¤µ¤¤¤¬¡¢¶ÚÆù¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÂÎ¤Ï¸«»ö¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍòÉÙ»Î¤ÈµÜÇµÉ÷¤Î¼èÁÈ¤Ï¾×·âÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÍòÉÙ»Î¤ÏµÜÇµÉ÷¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤Ç°µÅÝ¤·¡¢Î¾ÏÓ¤Ç¼ó¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÚÉ¶²¼¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë´ÛÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£ÍòÉÙ»Î¤Ï2Ï¢¾¡¡¢µÜÇµÉ÷¤Ï1ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍòÉÙ»Î¤Î¶¯¤¤¼èÁÈ¤ò¼õ¤±¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¤¹¤´¤Ã¡×¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó°ú¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÍò¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÍò¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯Íò¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë