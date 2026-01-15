¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¡¢»Ù»ý17¡ó¡¡ÊÆ¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¡¢ÉðÎÏÊ»¹ç7³äÈ¿ÂÐ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï14Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤Î²óÅú¤Ï17¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£47¡ó¤¬È¿ÂÐ¡¢35¡ó¤¬¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÉðÎÏ¹Ô»È¤Ë¤è¤ëÊ»¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌó70¡ó¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤¹Í¤¨¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Í¿ÅÞ¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç¤â10¿Í¤Ë1¿ÍÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£Ì±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ¤ÎÂçÈ¾¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤ä²¤½£¤È¤Î´Ø·¸¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È·üÇ°¤¹¤ë²óÅú¤Ï66¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÏNATO²ÃÌÁ¹ñ¡£