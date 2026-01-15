ÄÔ´õÈþ¡¢Êú¤Ã¤³¤¬Âç¹¥¤¤Ê¼¡½÷¤ÎÀ®Ä¹ÌÀ¤«¤¹¡ÖÌë¤Ï²¼¤Ç¤Í¡¢¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
1·î13Æü¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÄÔ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£ÄÔ¤¬¼¡½÷¤ò¤è¤¯Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÄÔ´õÈþ¡¢Ãæ3Ä¹ÃË¤«¤é¤Î¡È¤¢¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡É¤ËÊì¤È¤·¤Æ´î¤Ó¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤¹¤®¤Æ¡×
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÄÔ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÊú¤Ã¤³¤ÇÌ²¤ë¼¡½÷¤ò±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÇú¿ç¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡©¤Ç¤â¡¢²¼¤í¤·¤¿¤é¤Í¡¢µã¤¯¤Î¡£¤æ¤á¤µ¤ó¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤³¤«¤é²¼¤ê¤ë¤Èµã¤¤¤Æµ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÇú¿ç¤·¤Æ¤Æ¤âÌµÍý¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ë¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÊú¤Ã¤³¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤æ¤á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Êú¤Ã¤³¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤À¤«¤é¡¢·ë¹½¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Í¡¢¡Ø¤º¤Ã¤ÈÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊú¤Ã¤³¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¤Í¡¢Ìë¤Ï²¼¤Ç¤Í¡¢¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸À¤¦¤Æ¤âÏÓËí¤Ç¿²¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ìë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÌë¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤À¤¤¤ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£