ÄÌÈÎ¤Ç900±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤Î¤Ë¡ªÂ¨´°Çä¤ÎÍ½´¶¤·¤«¤Ê¤¤100¶ÑÊØÍø¥°¥Ã¥º

ÄÌÈÎ¤Ç900±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤Î¤Ë¡ª²Á³Ê¥Ð¥°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Éý¹¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHIDISC¡×¡£³ô¼°²ñ¼Ò¼§µ¤¸¦µæ½ê¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÍÌ¾¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤³¤ÎÅÙ¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÊ¸¶ñÇä¤ê¾ì¤ÇÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ ¥¹¥×¥ì¡¼¥Ü¥È¥ë ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥¯¥í¥¹ °ìÂÎ·¿¡Ù¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤³¤ì¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤À¤È900±ß°Ê¾å¤â¤¹¤ë¤«¤é¶Ã¤¡£²Á³Ê¥Ð¥°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁáÂ®¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Æ©ÌÀ¤Ê¥«¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¥Ü¥È¥ë¤È¥¯¥í¥¹¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡£°ìÂÎ²½¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ ¥¹¥×¥ì¡¼¥Ü¥È¥ë ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥¯¥í¥¹ °ìÂÎ·¿¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¡ª¤Þ¤º¤Ï¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡Ä
¤¢¤È¤Ï±ø¤ì¤¿²èÌÌ¤ò¿¡¤¯¤À¤±¡ª
»ÈÍÑÁ°¡¦»ÈÍÑ¸å¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£»ØÌæ¤ä¥Û¥³¥ê¤ò¥¹¥Ã¥¥ê½üµî¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â®´¥¤Ç¿¡¤À×¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÉÔ»ÈÍÑ¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡ýÇ¨¤é¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¯¥í¥¹¤è¤ê¤â¥¥ì¥¤¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ ¥¹¥×¥ì¡¼¥Ü¥È¥ë ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥¯¥í¥¹ °ìÂÎ·¿¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢¾ö¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¼«ÂÎ¤Ë¥Û¥³¥ê¤ä¥´¥ß¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°Õ³°¤ÈÊÝ´É¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¤³¤ì¤Ê¤é·Á¤¬Êø¤ì¤º¡¢¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ç±ÒÀ¸Åª¤Ë·ÈÂÓ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£Â¨´°Çä¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
