¡Ö±ß°Â¤Ç¤â¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×20Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬¡Ö°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÂÎ¸³¡×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥ï¥±
¡¡¿·Â´¤«¤é18Ç¯È¾¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿ÂçÌÚÍ¥µª¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡Ë¡£
¡¡40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡ÖÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ËÅ¾¿¦¡£¸½ºß¤ÏÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ÖNEWT¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¡Ë¡×¤Î¹Êó¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤»Ò²ñ¼Ò¡ÖALOHA7, Inc.¡×¤ÎCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ø°Ü½»¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè31²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢2026Ç¯¤Î³¤³°Î¹¹Ô¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤Î´ó¹Æ¡Ë
¢¡2026Ç¯³¤³°Î¹¹Ô¥È¥ì¥ó¥É¤òÂçÍ½ÁÛ¡ª
¡¡2026Ç¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÆü¾ï¥â¡¼¥É¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤·¤è¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£SNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡¢2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¤äÇ¯´Ö¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿µ»ö¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬Æ¯¤¯¡ÖÎáÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ç¤â¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¡ØNEWT¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯¤È2026Ç¯¤ÎÍ½Ìó¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¼ã¼Ô¤Î³¤³°Î¹¹ÔÍ½Â¬2026¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢2026Ç¯¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤³¤³°Î¹¹Ô¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡2026Ç¯¤Ï¡Ö°Â¶áÃ»¡×¤Î¥¢¥¸¥¢¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ØÅ¾´¹!?
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢±ß°Â¤äÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤È¤¤¤¨¤Ð´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤Ê¤É¡¢¶á¾ì¤Î¥¢¥¸¥¢·÷¤¬¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¶á¤¯¤Æ¡¢°Â¤¯¤Æ¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡×¤¤¤ï¤æ¤ë¡È°Â¶áÃ»¡É¤¬¡¢Î¹¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë2025Ç¯¤Î³¤³°Î¹¹ÔÀèÍ½Ìó¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏ¹ÒÀè¤ÎÌó9³ä¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢ÈñÍÑ¤âÈæ³ÓÅªÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼Ô¿ô¤Ï2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÌó2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë29ºÐ°Ê²¼¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÁª¤Ö¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï2.4ÇÜ¤Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±ß°Â¤ä¸½ÃÏ¤ÎÊª²Á¹â¤¬Â³¤¯º£¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¿¤¤Î¹Àè¡×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢NEWT¤òÍøÍÑ¤¹¤ë20Âå¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ã±¤Ë¡Ö°Â¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ìÀ¸¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÎ¹¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤«¹Ô¤¤¿¤¤¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ä¡¢ËÜ¾ì¤ÎÊ¸²½¤ò¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ËÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÃæ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¹¹Ô¤òÃ±¤Ê¤ë´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡È¿ÍÀ¸¤Î»ñ»º¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹Æ°¤¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¡²Á³Ê¤è¤ê¤â¡ÖÂÎ¸³²ÁÃÍ¡×¤òµá¤áÀïÎ¬Åª¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á
¡¡
¡¡¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡Öº£¤Î¼ã¼Ô¤Ï¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¤¯¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¹¤Ï¡Ö°Â¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë°ì²ó¡×¤Ë¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤â½¸ÃæÅê²¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ø¡£¤³¤ì¤¬¡¢2026Ç¯Î®¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÎ¹¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢º£Ç¯¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ¹¹Ô¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï20Âå¤Ç¤¹¡£NEWT¤ÎÍøÍÑ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÅÏ¹Ò¼Ô¤Î¤¦¤Á6³ä°Ê¾å¤ò20Âå¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û°ì¤Ä¤¢¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤Î·Ê¿§¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÄ¯¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤µ¤¨ºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤ë¡È¼ê¿¨¤ê´¶¤Î¤¢¤ëËÜÊª¤ÎÂÎ¸³¡É¤Î²ÁÃÍ¤¬¡¢¤¤¤Þ°µÅÝÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³Î¤«¤Ê¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¬¡¢³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
