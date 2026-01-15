¤Ä¤¤¿©¤Ù²á¤®¤ë¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¤ò²ò·è¤¹¤ë¥é¥¯¤ÊÊýË¡¤Ã¤Æ¡©°Õ³°¤Ê¡Ö½¬´·¡×¤Ç¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢»Å»ö¡¢¼«¸Ê·¼È¯¡£¡Öº£ÅÙ¤³¤½¡ª¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿¤Î¤Ë3Æü¤ÇºÃÀÞ¡£¼«¤é¥À¥á¿Í´Ö¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÁ´Éô¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¢¡¡Öº£Ç¯¤³¤½¡»¡»¤ò¤ä¤ë¡ª¡×¤Ï¤Ê¤¼Â³¤«¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¡¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡¡¤¹¤´¤¤½¬´·ÂçÉ´²Ê¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢ËÙÅÄ½¨¸ãÃø¡¢2025Ç¯¡Ë¡£ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê½¬´·¤¬¤¢¤ì¤ÐOK¤À¤È¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãø¼Ô¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø¶µ¼ø¤Î¸À¸ì³Ø¼Ô¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ê¤É¤Ç¤Î¸¦µæ¤ò¤â¤È¤Ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò½¸¤á¤¿ËÜ½ñ¡£È¯Çä5¥±·î¤È¤Ê¤ë2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤ë¤Ù¤»öÊÁ¤ÎÁ°¸å¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢Ç¾¤¬¼Â¸½¥â¡¼¥É¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤è¤¦¤Ê½¬´·¤ò¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï112¸Ä¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¬´·¤È¤·¤Æ»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡À©¤¹¤Ù¤¤ÏÇ¾¤è¤ê¤âÂÎ¡£À¸Â¸ËÜÇ½¤¬¶¯¤¤Ç¾¤Ï¡¢¼Â¤ÏÊÑ²½¤ò·ù¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾õ°Ý»ý¤¬°ÂÁ´¤À¤Èºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë·è°Õ¤¬»ýÂ³¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£
¡ã½¬´·²½¤Ë°Õ»ÖÎÏ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ä¤ÈËÜ½ñ¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ºÆ°¤±¤Ð¡¢Ç¾¤¬¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½¬´·¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê°Ê²¼¡¢¡ã¡¡¡äÆâ¤ÏÆ±½ñ¤«¤é¤Î°úÍÑ¡Ë¡£
¢¡½¸ÃæÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¢»Å»ö¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡×
¡ã¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤Î45¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬½¬´·²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡ä¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµ°Õ¼±²¼¤Ç¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÝ¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡ã½¬´·²½¡á¼«Æ°²½¤µ¤»¤ì¤ÐÊ£»¨¤Êºî¶È¤âÀ®¤êÎ©¤Ä¡ä¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡»Å»ö¤Î¸úÎ¨²½¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë´ÊÃ±¤Ê½¬´·¤¬¡¢¡ã¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ä¡£¹ÅçÂç³Ø¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤«¤é¡¢¡ã¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢ÂÐ¾Ý¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê½¸Ãæ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡ä¤È¤¤¤¦¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¦¾ì¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¾þ¤ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÃÖ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¡£1Ê¬¡Á1Ê¬È¾¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÇ¾Æâ¿©»ö¡É¤ò
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯Ë¡¤Ë¤â¡¢½¬´·¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¿©Íß¤ÎÍÞÀ©¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¡¢ÌÑÁÛ¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Çß´³¤·¤ä¥ì¥â¥ó¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¸ý¤ÎÃæ¤¬ÂÃ±Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤³¤Î¾ò·ïÈ¿¼Í¤ÏÃ¯¤â¤¬·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥á¥í¥óÂç³Ø¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ç¡¢¡ãÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ê¬¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò30¸Ä¿©¤Ù¤ëÁÛÁü¤ò¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡ä
¡ã¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È3¸Ä¿©¤Ù¤ëÁÛÁü¤ò¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡ä
¡ã¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤ëÁÛÁü¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡ä
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤¿ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢30¸Ä¿©¤Ù¤ëÁÛÁü¤ò¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¿Í¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª ¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¾Æâ¿©»ö¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¾¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò½½Ê¬¿©¤Ù¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ºø³Ð¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®¸ù¤â´Ö¶á¤Ç¤¹¡£
¢¡¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë
¡¡ËÜ½ñ¤¤¤ï¤¯¡ã¿Í´Ö¤Ï¡¢ÂÎ¤¬Àè¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¡Ê»×¹Í¡Ë¤¬¸å¡ä¡£Í«Ýµ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»äÃ£¤Ï°ú¤¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤µ¤é¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢°½Û´Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡»äÃ£¤ÎÇ§¼±¤Ï¡ã°Õ¼±¤¹¤ë¢ªÂÎ¤¬Æ°¤¯¡ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·ËÜÍè¤Ï¡ãÂÎ¤¬Æ°¤¤¤¿¢ª¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¢ª¡Ö¤¢¤¢¤½¤¦¤«¡×¤ÈÇ¾¤¬°Õ¼±¤¹¤ë¡ä¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
