¡¡ÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢Î¾À¯ÉÜ¤Ï¡¢±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ê£Ì£Î£Ç¡Ë¤Î¶¡µë¤ä³«È¯¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡£±£µÆü¤ËÍèÆü¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤È¹â»Ô¼óÁê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤ÎÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¡¡¶¨ÎÏ¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¸¢±×¤òÂ¿¤¯»ý¤Ä°Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âç¼ê£Å£Î£É¤¬ÆüËÜ¤Ë£Ì£Î£Ç¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Å£Î£É¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹³«È¯»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡£Å£Î£É¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£°·î¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¶âÂ°¹ÛÊª»ñ¸»µ¡¹½¡Ê£Ê£Ï£Ç£Í£Å£Ã¡Ë¤È¶¨ÎÏ³Ð½ñ¤ò·ë¤Ó¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶¡µëÎÌ¤Ê¤É¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼ç¤Ê£Ì£Î£ÇÍ¢ÆþÀè¤Ï¹ë½£¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¡¢£Å£Î£É¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤êÄ´Ã£Àè¤ÎÂ¿³Ñ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£