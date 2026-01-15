¿·½½Î¾¡È²øÊª¡ÉÎÏ»Î¤¬¸«¤»¤¿°Õ³°¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹Í¥¤·¤¤¡×¡Ö·õæÆ¤¬¿´ÇÛ¡×¿ÍÊÁ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿°ì¥³¥Þ
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È²øÊª¡ÉÎÏ»Î¤¬¸«¤»¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥¨¥°¤¤°Õ³°¤Ê»Ñ
¡¡¡È²øÊª¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¿·½½Î¾ÎÏ»Î¤¬¶¯Îõ¤Ê¹¶¤á¤Çº£¾ì½ê½éÇòÀ±¤ò¾å¤²¤¿¡£¶¯ÌÌ¤Îµð´Á¤À¤¬¼èÁÈ¸å¤ËÅÚÉ¶²¼¤ËÍî²¼¤·¤¿ÀèÇÚÎÏ»Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡È°Õ³°¡É¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹Í¥¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï½½Î¾½½»ÍËçÌÜ¡¦°ì°Õ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¡£24ºÐ¤Î°ì°Õ¤Ï¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å206¥¥í¤È³Ñ³¦¶þ»Ø¤Î½ÅÎÌµé¤Îµð´ÁÎÏ»Î¤À¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¸½ºß¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·2¾¡¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¼··î¾ì½ê¤Ç¤ÎÂç²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Àè¾ì½ê¤Ç¤Ï7ÀïÁ´¾¡¤ÇËë²¼Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´üÂÔ¤Î¿·±Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿·½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¤·¤ÆÎ×¤àº£¾ì½ê¤Ç¤Ï½éÆü¤«¤é3Ï¢ÇÔ¤È´Ø¼è¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÍÆüÌÜ¤Ë¤Ï½½Î¾½½°ìËçÌÜ¡¦·õæÆ¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤È¤Î°ìÈÖ¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¡£·ëº§È¯É½¤Ç¤âÏÃÂê¤Î34ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦·õæÆ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢°ì°Õ¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¶»¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æº¸»Í¤Ä¤ËÁÈ¤à¤È¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ°ìµ¤¤ËÁ°¿Ê¡£¼Î¤Æ¿È¤Î¹¶¤á¤Ç´ó¤êÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£°ì°Õ¤Ïº£¾ì½ê½éÇòÀ±¤È¤Ê¤ë1¾¡ÌÜ¡£ÇÔ¤ì¤¿·õæÆ¤Ï3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡·èÃå¸å¡¢·õæÆ¤ÏÀª¤¤Í¾¤Ã¤ÆÅÚÉ¶²¼¤Ø¤ÈÅ¾Íî¡£¤â¤È¤â¤ÈÉ¨¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë·õæÆ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢°ì°Õ¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¸«¼é¤ê¡¢¼ê¤òÂß¤¹¤Ù¤¤«ÈÝ¤«ÀèÇÚÎÏ»Î¤ËÂÐ¤·¤Æí´í°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½é¡¹¤·¤¤ÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¶¯ÌÌ¤Î¡È²øÊª¡ÉÎÏ»Î¤¬¥½¥ï¥½¥ï¤ÈµðÂÎ¤òÆ°¤«¤¹°Õ³°¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹Í¥¤·¤¤¡×¡Ö·õæÆ¤¬¿´ÇÛ¡×¡ÖÍ¥¤·¤¯¤·¤Ê¤¤ã¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤²øÊª´¶¤¢¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï°ì°Õ¤Î¾ì½êÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎVTR¤âÎ®¤ì¤¿¡£½é¾ì½ê¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ°ì°Õ¤¬¡Ö15Æü´ÖÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤âÂÎ¤â»ý¤Ä¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¾ì½ê¤ÏÊÙ¶¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Á´¤ÆÊÙ¶¯¤À¤È»×¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È²øÊª¡É¤é¤·¤«¤é¤Ì¸¬µõ¤ÊÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ì°Õ¡¢°Õ³°¤ÈÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¤Êw¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸¬µõ¡×¡Ö°ì°Õ¹¥¤¤À¤èÀ³Ê¤¤¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ä¹¥É¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë