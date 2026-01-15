50ºÐ½÷À¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ß¡¢¼Â²È¤ò¡Ö½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¡£À¸³èÈñ¤ÈÃù¶â³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡¢¸½ºß¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤äÃù¶â³Û¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¡¦50ºÐ½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¿ÍÊë¤é¤·¤Î1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÀ¸³èÈñ¤ò¸«¤ë¡Û
¿¦¶È¡§²ñ¼Ò°÷
ºß½»¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è
²ÈÂ²¹½À®¡§ÊÒ¿Æ¡¢¼«Ê¬
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§¼«Ê¬300Ëü±ß
¼Â²È¤Î´Ö¼è¤ê¡§3LDK
¸òºÝÈñ¡§3Ëü±ß
Ëè·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡§5Ëü±ß
Ãù¶âÁí³Û¡§300Ëü±ß
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð ²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢35¡Á59ºÐ½÷À¤Î1¥«·î¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï18Ëü7±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢½»µïÈñ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï2Ëü6543±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Ê¤É¤ÏÃÏ°è¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½»µïÈñ¤ò½ü¤¤¤¿15Ëü3464±ß¤¬²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¤Ë¶á¤¤Ê¿¶ÑÀ¸³èÈñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤ò½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£Îø°¦¤ä·ëº§´êË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼Â²È¤Î¾ì½ê¤¬¡¢ÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¤ËÊØÍø¤Ç¡¢²È»ö¤ÎÉéÃ´¤âÊ¬Ã´¤Ç¤¤ë¤¿¤á°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤è¤êÀº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬»ý¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¶ìÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤Î°ã¤¤¤«¤éµ¤¤ò¸¯¤¦¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤»þ¤Ë²»¤äÀ¸³èÆ°Àþ¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´°Á´¤Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬ÊÝ¤Á¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤Ï¾¯¤·ÉÔÊØ¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ï½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¿Æ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¶âÁ¬Åª¤ÊÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î»Ù½Ð´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤ÎÃù¶â¤äÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Õ¼±¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸³èÌÌ¤ÇÂ¿¾¯µ¤¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¡È¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦²óÅú¼Ô¡£·ÐºÑÅª¤Ë¿Æ¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÃù¶â¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
