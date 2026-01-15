¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¹â´¶ÅÙ¤Ê¡ÖÅÅ»ÒÈéÉæ¡×¤òÁõÃå¡½Ãæ¹ñ
Å·ÄÅÂç³Ø¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÀ¶²ÚÂç³Ø¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢±ÕÂÎ¶âÂ°²óÏ©¤ÈÇ®²ÄÁºÀ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÇ®¼ý½ÌºîÀ½¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡×¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤ÇÀºÌ©¤ÊÅÅ»Ò²óÏ©¤¬¡ÖÇ®¼ý½Ì¥é¥Ã¥×¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç®É÷¤ÎºîÍÑ¤ÇÇ¤°Õ·Á¾õ¤ÎÊªÂÎÉ½ÌÌ¤ËÌ©Ãå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£´ØÏ¢À®²Ì¤Ï¶áÆü¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖNatureElectronics¡Ê¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£²Êµ»Æü报¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÉÔµ¬Â§¤Ê¶ÊÌÌ¤Ë¹âÀÇ½²óÏ©¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Ê¬Ìî¤ÎÆñÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê¶âÂ°¤¬¼ý½Ì²áÄø¤ÇÃÇÎö¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¹â¤¤Æ³ÅÅÀ¤ÈÍ¥¤ì¤¿Î®Æ°À¤ò»ý¤ÄÈ¾±ÕÂÎ¶âÂ°ºàÎÁ¤ò³«È¯¤·¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î°õºþµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ¿ÌÌ¥Õ¥£¥ë¥à¾å¤Ë²óÏ©¤ò¡ÖÉÁ²è¡×¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹ªÌ¯¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊÑ·ÁÎÌ¤ò»öÁ°¤Ë·×»»¤·¡¢Ê¿ÌÌ²óÏ©¤¬Ìó70¡î¤ÎÇ®¿å¤Þ¤¿¤ÏÇ®É÷¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢»öÁ°¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡ÖÊÑ·Á¿Þ¡×¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿×Â®¤ËÎ©ÂÎÊªÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÅ¬¹ç¡¦Ì©Ãå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤Î²áÄø¤Ï¤ï¤º¤«Ìó5ÉÃ¤Ç´°Î»¤¹¤ë¡£¼Â¸³·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²óÏ©¤Ï5000²ó¤Î¶Ê¤²¤ä¤Í¤¸¤ì¤ò²Ã¤¨¤¿¸å¤Ç¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿Æ³ÅÅÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÏÓ¤äÆ¬Éô¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¿¨³Ð¥»¥ó¥µ¡¼¥¢¥ì¥¤¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¹â´¶ÅÙ¤Ê¡ÖÅÅ»ÒÈéÉæ¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°µÎÏ¥»¥ó¥µ¡¼¤È²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅý¹ç¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥í¡¼¥Ö¡×¤â³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡Ö¿¨¤ë¡×¤À¤±¤ÇÊªÂÎ¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ëÀºÅÙ¤ò97%¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/SC¡Ë