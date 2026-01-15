¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×KOKIA¡¢10ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤¿¥¤¥±¥á¥óÂ©»Ò¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÆó¿Í¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎKOKIA¤µ¤ó¤Ï1·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
KOKIA¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥ª¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¡¢³Ø¤Ó¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¡¢½Ð²ñ¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËËÁ¸±¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Î»Ò¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ökokia¤µ¤ó¤È¥ì¥ª¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤È²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖKOKIA¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡KOKIA¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ì¥ª¤Á¤ã¤ó¤Î10ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¡ª¡¡»ä¤Ï¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È10Ç¯¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£KOKIA¤µ¤ó¤È²¦´§¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤Ç¤¹¡£
1·î¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅÍ½Äê25Æü¤Ë¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Æ¡ÖKOKIA 2026 New year's Greeting ¡ÈLet¡Çs celebrate¡É¡×¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëKOKIA¤µ¤ó¡£¥Ô¥¢¥Î¤È¥µ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ë¤È¤Î¾¯¿ôÊÔÀ®¤Ç³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
