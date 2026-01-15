9Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¡ª ¿··¿¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¡×½é¸ø³«¡ª Á´Ä¹4.7mµé¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡×ÅëºÜ¡ª ¡È2026Ç¯½Õ¡ÉÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥¸¥ç¡¼¡Ö5008¡×TAS¤ËÅÐ¾ì
3ÎóÌÜ¤â¤·¤Ã¤«¤êºÂ¤ì¤ë7¿Í¾è¤êSUV
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤ÇËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡ÊTAS¡Ë2026¡×¡£
¡¡¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¹ñ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×¥¸¥ç¡¼¤Î¿··¿¡Ö5008¡×¤¬ÆüËÜ½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¼°¤Ê²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ï2026Ç¯½Õº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬9Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¤·¤¿¿··¿¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê27Ëç¡Ë
¡¡ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¿··¿5008¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£²ó¤Î3ÂåÌÜ¤â3Îó¥·¡¼¥È¤ò»ý¤Ä¡È7¥·¡¼¥¿¡¼SUV¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¥¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿··¿3008¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¶¦Í¤¹¤ë·»Äï¼Ö¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ê¥¯¡¼¥ÚSUV¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿3008¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿··¿5008¤Ï¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÊSUV¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÀèÂåÆ±ÍÍ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¥ê¥¢¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¡¼¥É¥·¡¼¥È¤Î¸ü¤ß¤äÂç¤¤µ¤Ê¤É¡¢¼Â¼Ö¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤¿¤À¤Î¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ÍÑ¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤°¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£Á´Ä¹¤Ï4.7m¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢3008¤«¤é±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌó160mm¤Ï¤¹¤Ù¤Æ2ÎóÌÜ°Ê¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹³ÈÂç¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3ÎóÌÜ¤Î²÷Å¬À¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¤Î3Îó¥·¡¼¥ÈSUV¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¸«¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡TAS¤Î²ñ¾ì¤Ç¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Î¹ÊóÃ´Åö¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¾ÜºÙ¤âÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê136ÇÏÎÏ¡¦230Nm¡Ë¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆâÂ¢·¿¤ÎÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¡Ê22ÇÏÎÏ¡¦51Nm¡Ë¤È48V¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊMHEV¡Ë¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥È¡¼¥¿¥ë½ÐÎÏ¤Ï145ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿·³«È¯¤Î6Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖeDCS6¡×¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢Á°ÎØ¤ò¶îÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·»Äï¼Ö¤Î3008¤Ç¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤âÆ³Æþ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëBEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÍ½Äê¤¬¤Ê¤¯¡ÊËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¡Øe-5008¡Ù¤ÇÈ¯ÇäºÑ¤ß¡Ë¡¢ÀèÂå¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¿··¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÊÂ¤ß¤Î¹âÂ®Ç³Èñ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç³Èñ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°Õ³°¤Ë¤â¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤¬3008¤è¤ê¤â¼ã¤¤À¤Âå¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â»Ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£5008¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à30¡Á40Âå¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼À¤Âå¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡7¥·¡¼¥¿¡¼SUV¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤â¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¡¢³¹¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ»º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤è¤ê¤â¸ÄÀÅª¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤ËÃÍÍî¤Á¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢5008¤ÏÃæ¸Å¼Ö¤¬¹âÃÍ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤½¤ì¤À¤±¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î¸½ºß¤Ç¤â¡¢2ÂåÌÜ¤ÎÃæ¸Å¼ÖÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï250Ëü±ß¤ò·Ú¤¯¾å¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿··¿¤â¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÂ»¤Ï¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²óTAS¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥×¥¸¥ç¡¼5008¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¡ÖC5¥¨¥¢¥¯¥í¥¹¡×¡¢DS¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Ó¥ë¡ÖDS No.4¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î5008¤¬°ìÈÖÁá¤¯È¯Çä¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Àè¿ÊÅª¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê3008¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢5008¤ÎÅÐ¾ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯½Õº¢¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£