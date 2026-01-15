¡ÊÄ«¡ËÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÂ³Íî¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ä·è»»È¯É½¤ò¤·¤¿¶ä¹Ô³ô¤ËÇä¤ê
¡ÚÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡Û¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¾ì
NY¥À¥¦¡§¡¡49,149.63 ¡¡¢§42.36¡¡¡Ê1/14¡Ë
NASDAQ¡§¡¡23,471.75 ¡¡¢§238.12¡¡¡Ê1/14¡Ë
1.³µ¶·
ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÂ³Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤ËÂ³¤¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ä·è»»È¯É½¤ò¤·¤¿¶ä¹Ô³ô¤¬Çä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý°Â¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢½øÈ×¤ÏÊý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ëÅ¸³«¤Ç°ì»þ¤Ï¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤Ë²¼¤²Éý¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÃæ¤´¤í¤Ë¤Ï48,851¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼¤²ÅöÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¼çÎÏ³ô¤Ø¤ÎÇä¤ê¤¬Âç¤¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï42¥É¥ë°Â¤Î49,149¥É¥ë¤ÇÂ³Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2.·ÐºÑ»ØÉ¸Åù
2025Ç¯11·î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÁ°·îÈæ0.6¡óÁý¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯10·î¡¦11·î¤ÎPPI¡ÊÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ë¤ÏÁ°·îÈæ0.1¡ó¾å¾º¤ÈÆ±0.2¡ó¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3.¶È¼ïÊÌÆ°¸þ
S¡õP500¤Î¶È¼ïÊÌ³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤Ï¡¢Á´11¶È¼ï¤Î¤¦¤Á6¶È¼ï¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬2.3¡ó¹â¤Ç¥»¥¯¥¿ー¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤¬1.2¡ó¹â¡¢ÉÔÆ°»º¤¬1.1¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬1.8¡ó°Â¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¤¬1.5¡ó¤È·Êµ¤ÉÒ´¶¥»¥¯¥¿ー¤ÎÇä¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
4.¸ÄÊÌÌÃÊÁÆ°¸þ
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï30ÌÃÊÁÃæ16ÌÃÊÁ¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ë¥¯¡ÎMRK¡Ï¤¬2.5¡ó¹â¤Ç¹½À®ÌÃÊÁÃæ¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÎJNJ¡Ï¤¬2.3¡ó¹â¤ÇÂ³¤¡¢¥Ù¥é¥¤¥¾¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÎVZ¡Ï¤È¥·¥§¥Ö¥í¥ó¡ÎCVX¡Ï¤¬2.1¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÎAMZN¡Ï¤¬2.5¡ó°Â¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ÎMSFT¡Ï¤¬2.4¡ó°Â¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÎNVDA¡Ï¤¬1.4¡ó°Â¤È¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ËÇä¤ê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÏÃæ¹ñÀÇ´ØÅö¶É¤¬Æ±¼Ò¤ÎAIÈ¾Æ³ÂÎ¡ÖH200¡×¤ÎÍ¢Æþ¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤È¿¦°÷¤ËÄÌÃ£¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤êÇä¤êºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡ÎMETA¡Ï¤¬2.5¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡ÎBAC¡Ï¤¬Åê»ñ²È¤Î´üÂÔ¤ò²¼²ó¤ë·è»»¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì3.8¡ó°Â¡¢Æ±¤¸¤¯·è»»È¯É½¤ò¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥´¡ÎWFC¡Ï¤âÇä¾å¹â¡¦1³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤È¤â¤Ë»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê4.6¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5.°ÙÂØ¡¦¶âÍøÅù
Ä¹´ü¶âÍø¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ0.05%Äã¤¤4.13¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15ÆüÄ«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï158±ßÂæÁ°È¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VIEW POINT: º£Æü¤Î»ëÅÀ
ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÂ³Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬¸®ÊÂ¤ßÇä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÆü¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤ÏÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£½µ¤Ï¹ñÆâ¤Î½°µÄ±¡²ò»¶ÊóÆ»¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤«¤é¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï54,000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤âÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤ò¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô¡¡»³¸ý ·ÅÂÀ¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô