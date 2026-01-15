¥¹¥¡¼¥Ð¥¹»ö¸Î¤«¤é10Ç¯¤Ç¸¥²Ö¡¡Âç³ØÀ¸¤é41¿Í¤¬»à½ý¡¢·Ú°æÂô
¡¡Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤ÇÂç³ØÀ¸¤é15¿Í¤¬»àË´¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿2016Ç¯¤Î¥¹¥¡¼¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹»ö¸Î¤Ï15Æü¡¢È¯À¸¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£È¯À¸»þ¹ï¤Î¸áÁ°1»þ50Ê¬¤´¤í¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½Å½ý¼Ô¤ÎÊì¿Æ2¿Í¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤Î¡Öµ§¤ê¤ÎÈê¡×¤òË¬¤ì¡Ö¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¡×¤È¸¥²Ö¤·¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤¬¾èµÒ¤À¤Ã¤¿¹Åç»Ô¤Î¾¾Åç±É»Ò¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ë°Å¤µ¤È´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç»ö¸Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯Â©»Ò¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¤¢¤¤ëÌî»Ô¤Î50Âå½÷À¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈê¤Ëµ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡ÃË´²¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê19¡Ë¡á¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²²ñ¡Ö1.15¥µ¥¯¥é¥½¥¦¤Î²ñ¡×ÂåÉ½¤ÎÅÄ¸¶µÁÂ§¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤â¸¥²Ö¤¹¤ë¡£¸á¸å¤Ë¤Ï¡Ö°ÂÁ´°Â¿´¤Ê¥Ð¥¹±¿¹Ô¤òÀÀ¤¦½¸¤¤¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡±¿¹Ô²ñ¼Ò¡Ö¥¤¡¼¥¨¥¹¥Ô¡¼¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¼ÒÄ¹¤Î¹â¶¶ÈþºîÈï¹ð¡Ê64¡Ë¤ÈÅö»þ¤Î±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ýºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢Ä¹ÌîÃÏºÛ¤Ï23Ç¯6·î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶Øîþ3Ç¯¤È4Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¹µÁÊ¡£Åìµþ¹âºÛ¤Ç¿³Íý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¸Î¤Ï16Ç¯1·î15Æü¸áÁ°1»þ50Ê¬¤´¤íÈ¯À¸¡£±¿Å¾¼ê2¿Í¤â»àË´¤·¤¿¡£