Á°¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥â¥ó¥º¤¬MLB¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ø¡ªÊÆµ¼ÔÊóÆ»¡¡1¥á¡¼¥È¥ë93¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ
¡¡ºòµ¨¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥â¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬MLB¤Î¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢106¥¥í¤ÈÂç·¿º¸ÏÓ¤Î¥µ¥â¥ó¥º¤Ï2017Ç¯MLB¥É¥é¥Õ¥È8½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ226°Ì¡Ë¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥º¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ24Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòµ¨¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ï16»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·5¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦78¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ»²²ÃÍ½Äê¤Ç¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£