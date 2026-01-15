Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥æー¥í±ß
½ªÃÍ184.53¡¡¹âÃÍ185.57¡¡°ÂÃÍ184.29
186.58¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
186.08¡¡Äñ¹³2
185.30¡¡Äñ¹³1
184.80¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
184.02¡¡»Ù»ý1
183.52¡¡»Ù»ý2
182.74¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
½ªÃÍ213.01¡¡¹âÃÍ214.11¡¡°ÂÃÍ212.56
215.44¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
214.78¡¡Äñ¹³2
213.89¡¡Äñ¹³1
213.23¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
212.34¡¡»Ù»ý1
211.68¡¡»Ù»ý2
210.79¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¹¥¤¥¹±ß
½ªÃÍ198.10¡¡¹âÃÍ198.91¡¡°ÂÃÍ197.61
200.10¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
199.51¡¡Äñ¹³2
198.80¡¡Äñ¹³1
198.21¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
197.50¡¡»Ù»ý1
196.91¡¡»Ù»ý2
196.20¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ105.89¡¡¹âÃÍ106.72¡¡°ÂÃÍ105.59
107.67¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
107.20¡¡Äñ¹³2
106.54¡¡Äñ¹³1
106.07¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
105.41¡¡»Ù»ý1
104.94¡¡»Ù»ý2
104.28¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
NZ¥É¥ë±ß
½ªÃÍ91.09¡¡¹âÃÍ91.55¡¡°ÂÃÍ90.87
92.15¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
91.85¡¡Äñ¹³2
91.47¡¡Äñ¹³1
91.17¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
90.79¡¡»Ù»ý1
90.49¡¡»Ù»ý2
90.11¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß
½ªÃÍ114.15¡¡¹âÃÍ114.76¡¡°ÂÃÍ113.92
115.47¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
115.12¡¡Äñ¹³2
114.63¡¡Äñ¹³1
114.28¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
113.79¡¡»Ù»ý1
113.44¡¡»Ù»ý2
112.95¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
