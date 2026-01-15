Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥é¥ó¥É±ß
½ªÃÍ9.66¡¡¹âÃÍ9.74¡¡°ÂÃÍ9.63
9.83¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
9.79¡¡Äñ¹³2
9.72¡¡Äñ¹³1
9.68¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
9.61¡¡»Ù»ý1
9.57¡¡»Ù»ý2
9.50¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ123.03¡¡¹âÃÍ123.69¡¡°ÂÃÍ122.84
124.38¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
124.04¡¡Äñ¹³2
123.53¡¡Äñ¹³1
123.19¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
122.68¡¡»Ù»ý1
122.34¡¡»Ù»ý2
121.83¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹á¹Á¥É¥ë±ß
¹âÃÍ3.69¡¡°ÂÃÍ3.66¡¡½ªÃÍ3.67
20.57¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
20.51¡¡Äñ¹³2
20.41¡¡Äñ¹³1
20.35¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
20.25¡¡»Ù»ý1
20.19¡¡»Ù»ý2
20.09¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥È¥ë¥³¥ê¥é±ß
¹âÃÍ3.69¡¡°ÂÃÍ3.66¡¡½ªÃÍ3.67
3.72¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
3.70¡¡Äñ¹³2
3.69¡¡Äñ¹³1
3.67¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
3.66¡¡»Ù»ý1
3.64¡¡»Ù»ý2
3.63¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥é¥ó¥É±ß
½ªÃÍ9.66¡¡¹âÃÍ9.74¡¡°ÂÃÍ9.63
9.83¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
9.79¡¡Äñ¹³2
9.72¡¡Äñ¹³1
9.68¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
9.61¡¡»Ù»ý1
9.57¡¡»Ù»ý2
9.50¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ123.03¡¡¹âÃÍ123.69¡¡°ÂÃÍ122.84
124.38¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
124.04¡¡Äñ¹³2
123.53¡¡Äñ¹³1
123.19¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
122.68¡¡»Ù»ý1
122.34¡¡»Ù»ý2
121.83¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹á¹Á¥É¥ë±ß
¹âÃÍ3.69¡¡°ÂÃÍ3.66¡¡½ªÃÍ3.67
20.57¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
20.51¡¡Äñ¹³2
20.41¡¡Äñ¹³1
20.35¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
20.25¡¡»Ù»ý1
20.19¡¡»Ù»ý2
20.09¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥È¥ë¥³¥ê¥é±ß
¹âÃÍ3.69¡¡°ÂÃÍ3.66¡¡½ªÃÍ3.67
3.72¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
3.70¡¡Äñ¹³2
3.69¡¡Äñ¹³1
3.67¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
3.66¡¡»Ù»ý1
3.64¡¡»Ù»ý2
3.63¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯