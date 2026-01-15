Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥ªー¥¸ー¥É¥ë
½ªÃÍ0.6682¡¡¹âÃÍ0.6702¡¡°ÂÃÍ0.6673
0.6727¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.6715¡¡Äñ¹³2
0.6698¡¡Äñ¹³1
0.6686¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.6669¡¡»Ù»ý1
0.6657¡¡»Ù»ý2
0.6640¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥ー¥¦¥£¥É¥ë
½ªÃÍ0.5751¡¡¹âÃÍ0.5756¡¡°ÂÃÍ0.5731
0.5786¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.5771¡¡Äñ¹³2
0.5761¡¡Äñ¹³1
0.5746¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.5736¡¡»Ù»ý1
0.5721¡¡»Ù»ý2
0.5711¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë¥«¥Ê¥À
½ªÃÍ1.3882¡¡¹âÃÍ1.3898¡¡°ÂÃÍ1.3866
1.3930¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.3914¡¡Äñ¹³2
1.3898¡¡Äñ¹³1
1.3882¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.3866¡¡»Ù»ý1
1.3850¡¡»Ù»ý2
1.3834¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥ªー¥¸ー¥É¥ë
½ªÃÍ0.6682¡¡¹âÃÍ0.6702¡¡°ÂÃÍ0.6673
0.6727¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.6715¡¡Äñ¹³2
0.6698¡¡Äñ¹³1
0.6686¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.6669¡¡»Ù»ý1
0.6657¡¡»Ù»ý2
0.6640¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥ー¥¦¥£¥É¥ë
½ªÃÍ0.5751¡¡¹âÃÍ0.5756¡¡°ÂÃÍ0.5731
0.5786¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.5771¡¡Äñ¹³2
0.5761¡¡Äñ¹³1
0.5746¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.5736¡¡»Ù»ý1
0.5721¡¡»Ù»ý2
0.5711¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë¥«¥Ê¥À
½ªÃÍ1.3882¡¡¹âÃÍ1.3898¡¡°ÂÃÍ1.3866
1.3930¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.3914¡¡Äñ¹³2
1.3898¡¡Äñ¹³1
1.3882¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.3866¡¡»Ù»ý1
1.3850¡¡»Ù»ý2
1.3834¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯