£Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡µÞÍî¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥¤¥é¥ó·³»ö²ðÆþ¸«Á÷¤ê¼¨º¶
£Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡µÞÍî¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥¤¥é¥ó·³»ö²ðÆþ¸«Á÷¤ê¼¨º¶
Åìµþ»þ´Ö08:10¸½ºß
£Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á60.65¡Ê-1.37¡¡-2.21%¡Ë
NY¸¶Ìý¤Ï»þ´Ö³°¤ÇµÞÍî¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥¤¥é¥ó·³»ö²ðÆþ¤Î¸«Á÷¤ê¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î»¦³²¤ò»ß¤á¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤â¤·½è·º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤éÊ°³´¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
Åìµþ»þ´Ö08:10¸½ºß
£Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á60.65¡Ê-1.37¡¡-2.21%¡Ë
NY¸¶Ìý¤Ï»þ´Ö³°¤ÇµÞÍî¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥¤¥é¥ó·³»ö²ðÆþ¤Î¸«Á÷¤ê¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î»¦³²¤ò»ß¤á¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤â¤·½è·º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤éÊ°³´¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£