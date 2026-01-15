3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥¸¥ã¡¼¥Ü¥ó¥Æ¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ËÂáÊá¾õÈ¯¹Ô¡¡ÉÔË¡´Æ¶Ø¤äË½¹ÔÍÆµ¿¤Ê¤É¡¡¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î·Ù»¡¤¬È¯É½
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎWBA¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¥¸¥ã¡¼¥Ü¥ó¥Æ¡¦¡È¥¿¥ó¥¯¡É¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡Ê31¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡ÊDV¡Ë»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆÂáÊá¾õ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ÈÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶ÉESPN¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£ÂáÊá¾õ¤ÏÉÔË¡´Æ¶Ø¡¢Ë½¹Ô¡¢Í¶²ýÌ¤¿ë¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º·Ù»¡¤ÏÆ±Æü²ñ¸«¤·¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁÜº÷¤ËÏ¢Ë®ÊÝ°Â´±¤ÎÆ¨Ë´ÈÈÁÜººÈÉ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ½êºß³ÎÇ§¤ÈÂáÊá¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯10·î27Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤Î¸åÆ¬Éô¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¼ê¤Ç¹¢¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÌµÍý¤ä¤ê°ú¤¤º¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÇË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¡¢½÷À¤ÎÁÊ¤¨¤¬Î¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡¢¥é¥¤¥Èµé¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¤Î3³¬µé¤òÀ©¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤âË½¹Ô¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢90Æü´Ö¤Î¼«ÂðÆð¶Ø¡¢3Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¸î´Ñ»¡½èÊ¬¡¢200»þ´Ö¤Î¼Ò²ñÊô»Å¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÇÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼·ó¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ç¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤¿¤á»î¹ç¤ÏÃæ»ß¡£¶½¹Ô¼«ÂÎ¤â12·î¤Ø±ä´ü¤µ¤ì¡¢¥Ý¡¼¥ë¤ÏSNS¤Ç¡ÖÊâ¤¯¥´¥ß¡×¤ÈÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£