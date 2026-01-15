°æ¸ÍÅÄ½á¤Î20ºÐÇ¯²¼ºÊ¡¦ËªÃ«Úç³¤¡¡¼¡ÃË¤ÎÀ¸¸å1¥«·î¤òÊó¹ð¡¡Ç¯»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¿¤ÁÊú¤¨¡Ö½é¤á¤Æ¤Î´°Á´¥ï¥ó¥ª¥Ú¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê53¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦ËªÃ«Úç³¤¡Ê33¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¤¬À¸¸å1¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ç°ì¥±·î¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¼¡ÃË¤¬À¸¸å1¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌ²¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÇ°¤ÎÆü¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î´°Á´¥ï¥ó¥ª¥Ú¡×¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÌë¡ÁÄ«¡¡¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡Á¡ªÄ«¤¬¤¤¿¡Á¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ëµã¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¡¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¸ò¸ß¤Ëµ¯¤¤Æ¡¡¤ª¸ß¤¤¤¬¶õµ¤ÆÉ¤ó¤À¤ê¡Ê¡©¡Ë¡ª¾Ð¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ²¤¹¤®¤ë¤±¤É¡¡2¿Í¤Ë²æËý¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤ÊÆü¤â¤³¤ì¤«¤é¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¡¤Ê¤ó¤«Âè°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿Æü¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËªÃ«¤Ï2022Ç¯9·î¡¢8Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ°æ¸ÍÅÄ¤È·ëº§¡£24Ç¯7·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£º£Ç¯7·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£