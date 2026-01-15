¥¬¥á¥éÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¡Ö¥¬¥á¥éEXPO in ¤Ê¤ó¤Ð¡×³«ºÅ¡¡¡ÈÈô¤Ó¥¬¥á¥é¡É½éÅ¸¼¨¡¢ÎòÂå¥¬¥á¥é¤¬Âçºå¤Ë½¸·ë
¡¡²ø½Ã¡¦¥¬¥á¥é¤ÎÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸¼¨¡¦ÊªÈÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¬¥á¥éEXPO in ¤Ê¤ó¤Ð¡×¤¬¡¢1·î17Æü¡Á2·î1Æü¤Ë¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¡¡5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À´ë²è¤¬¡¢Âçºå¤Ë¾åÎ¦¡£¥¬¥á¥é¥·¥ê¡¼¥º¤Îµ°À×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆÃ»£Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Â¤·¿À©ºî²ñ¼Ò¡¦¥¨¥¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¬ÌÚ¸ùÂåÉ½
¡¡º£²ó¤ÎEXPOºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é¥·¥ê¡¼¥ººÇ¸å¤ÎºîÉÊ¡¢¡Ø±§Ãè²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÈÈô¤Ó¥¬¥á¥é¡É¤ÎÅ¸¼¨¡£ÆüËÜ¤ÎÆÃ»£Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¤·¿À©ºî²ñ¼Ò¡¦¥¨¥¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬À©ºî¡¦ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¿µ®½Å¤ÊÂ¤·Á¤Ç¡¢ºòÇ¯ÀÂµî¤·¤¿Æ±¼ÒÂåÉ½¡¦È¬ÌÚ¸ù¡Ê¤ä¤®¡¦¤Ä¤È¤à¡Ë¤µ¤ó¤Ø¤Î°¥Åé¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í³ÚÄ®²ñ¾ì¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÊ¿À®¥¬¥á¥é3Éôºî¤Î¥¬¥á¥é3ÂÎ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ð¤ËºÆ½¸·ë¡£¡Ø¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¬¥á¥é2 ¥ì¥®¥ª¥ó½±Íè¡Ù¡Ê1996Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²ø½ÃÂ¤·Á»Õ¡¦¸¶¸ýÃÒÀ¸»á¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉü¸µ¤µ¤ì¤¿¥¬¥á¥é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶â»Ò½¤²ð´ÆÆÄ¤ä½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ»³Ç¦¤é´Ø·¸¼Ô¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿60¼þÇ¯µÇ°¥Ü¡¼¥É¤ÎÅ¸¼¨¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¬¥á¥éÀ¸ÃÂ50¼þÇ¯µÇ°±ÇÁü¡ØGAMERA¡Ù¡×¤Î¤¿¤á¤Ë²ø½Ã¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¹âßÀ´´»á¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¢ßÀ¡á°Û»úÂÎ¡Ë¤¬À©ºî¤·¤¿¤Ò¤Ê·¿¡Ö¥¬¥á¥é2015¡×¤âÅ¸¼¨¡£ÂçÃÀ¤«¤ÄÀºåÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤ÎÂ¤·Á¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡ØGAMERA -Rebirth-¡Ù¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏµÇ°±ÇÁü¤Î¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾å±Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¾®¤µ¤Í¦¼Ô¤¿¤Á¡Á¥¬¥á¥é¡Á¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥È¥È¤Î»£±ÆÍÑ¥¹¡¼¥Ä¤ä¡¢²ø½ÃÂ¤·¿¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦Â¼À¥·ÑÂ¢»á¤Ë¤è¤ë¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é¤ÎÅ¸¼¨¤â¼Â»Ü¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎòÂå6ÂÎ¤Î¥¬¥á¥é¤¬½¸·ë¤·¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢60¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¥¬¥á¥é¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¬¥á¥éEXPO in ¤Ê¤ó¤Ð¡×¤ÏÍ³ÚÄ®Å¸¤È¤Ï°ìÉôÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊªÈÎ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¸ÃÂ60¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¿·¥¬¥á¥é¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÈÎÇä¡£²ñ¾ì¤ÇÀÇ¹þ3000±ß¤Î¹ØÆþ¤´¤È¤ËÆÃÀ½´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´5¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤¬1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡ÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°X¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
