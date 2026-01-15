¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óDF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬·è¾¡ÅÀ¤Ë¹×¸¥!! Âç¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¸åÁá¤¯¤â2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ
[1.14 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá ¥±¥ë¥ó 1-3 ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óDF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬14Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Î¥±¥ë¥óÀï¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸åÈ¾26Ê¬¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëº£µ¨2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤òµÏ¿¤·¡¢3Ï¢¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏºòÇ¯12·î21Æü¤ÎÁ°¡¹Àá¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï(¢þ4-0)°ÊÍè2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾¤«¤éÀµ³Î¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤È¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ø¤Î¹¶·â»²²Ã¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤È¡¢1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾26Ê¬¡¢°ËÆ£¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æº¸CK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º¸CK¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿MF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤òMF¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤¬Ã»¤¯¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¼õ¤±¤¿MF¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤ËÉâ¤µå¤Î¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿°ËÆ£¤¬188cm¤ÎÄ¹¿È¤ò³è¤«¤·¤ÆÆ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢DF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏÂè¸ÞÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤«¤é8¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âè11Àá¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï(¢þ6-2)¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¸å6»î¹ç¤ÇÁá¤¯¤â2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¡£Á°¡¹Àá¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ç¤â¼«¿È¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤«¤é¥ª¥ê¡¼¥»¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÈ¾39Ê¬¡¢17ºÐ¤ÎMF¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë¤¬¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢3-1¤Ç¥ê¡¼¥É¡£°ËÆ£¤ÏÆ±43Ê¬¤ËDF¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óDF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬14Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Î¥±¥ë¥óÀï¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸åÈ¾26Ê¬¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëº£µ¨2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤òµÏ¿¤·¡¢3Ï¢¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏºòÇ¯12·î21Æü¤ÎÁ°¡¹Àá¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï(¢þ4-0)°ÊÍè2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾¤«¤éÀµ³Î¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤È¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ø¤Î¹¶·â»²²Ã¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤È¡¢1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾26Ê¬¡¢°ËÆ£¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æº¸CK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏÂè¸ÞÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤«¤é8¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âè11Àá¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï(¢þ6-2)¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¸å6»î¹ç¤ÇÁá¤¯¤â2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¡£Á°¡¹Àá¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ç¤â¼«¿È¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤«¤é¥ª¥ê¡¼¥»¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÈ¾39Ê¬¡¢17ºÐ¤ÎMF¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë¤¬¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢3-1¤Ç¥ê¡¼¥É¡£°ËÆ£¤ÏÆ±43Ê¬¤ËDF¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Æü´Ú¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥óßÚÎö!!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 14, 2026
°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¥é¥¤¥óºÝ¤ÇÀäÌ¯¤ÊÀÞ¤êÊÖ¤·‼️
¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ
Éüµ¢Àï°ÊÍè¤Îº£µ¨2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ⚽️⚽️
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá
¥±¥ë¥ó¡ß¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó
DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ#¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/uDqaZf0KXH