²Ö²¦¡Ö¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê¡×¤È¡Ö¥¸¥¢¥ó¥µ¡¼¡×¤«¤éÈ©¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¥·¥ê¡¼¥º»ÏÆ°¡¡Èé»éRNA¸¦µæ¤ò¼ÂÁõ
¡¡²Ö²¦¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÈé»éÃæ¤ÎRNA¡Ê¥ê¥Ü³Ë»À¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òÈ¯¸«¡£DNA¤¬¤½¤Î¿Í¸ÇÍ¤ÎÊÑ²½¤·¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢RNA¤ÏÂÎÄ´¤ä¿©À¸³è¡¢±¿Æ°¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶Í×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÈ©¤äÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¤Î¤ËÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£È©¤ò½ý¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´é¤ÎÈé»é¤òºÎ¼è¤·¡¢¤½¤³¤«¤éRNA¤òÃê½Ð¤·¤ÆÌÖÍåÅª¤Ë²òÀÏ¤¹¤ë¡¢Èé»é¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤ò³«È¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èé»éRNA¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÇÈ©¤Î´é¼Ì¿¿¤«¤éÆÈ¼«AI¤¬ÁÇÈ©²èÁü¤ò²òÀÏ¤·¡¢2¤Ä¤ÎÈ©¥¿¥¤¥×Ê¬Îà¡ÊÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡Ë¤òÆÃÄê¤¹¤ëµ»½Ñ¤â³«È¯¡£¤³¤Î¿·µ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¥Ø¥¢¥±¥¢¤ÎÎ¾»ö¶È¤Ç¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×¤ò»ØÉ¸¤È¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê ¥·¥ó¥¯¥×¥é¥¹¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê¤«¤é¡¢²òÀÏ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿È©¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡¢2¼ïÎà¤Î¥«¥×¥»¥ë·¿Àè¹ÔÈþÍÆ±Õ¡Ö¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê ¥·¥ó¥¯¡Ü ³ÑÁØ¥·¥ó¥¯¥í¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼C1¡×¡Ê0.6mL ¡ß 60Êñ 7700±ß¡Ë¡¢¡Ö¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê ¥·¥ó¥¯¡Ü ³ÑÁØ¥·¥ó¥¯¥í¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼C2¡×¡Ê0.6mL ¡ß 60Êñ 7700±ß¡Ë¤òMy Kao Mall¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£¿·¤¿¤Ê²òÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈ©²òÀÏ¥Ä¡¼¥ë¡ÖSOFINA È©id¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»£±Æ¤·¤¿ÁÇÈ©¤Î²èÁü¤ò¤â¤È¤Ë¡¢30ÉÃ¤Û¤É¤Ç2¤Ä¤ÎÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¡£
¡¡³ÑÁØ¥·¥ó¥¯¥í¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼C1¤Ï¡¢³ÑÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¤´¤ï¤Ä¤¤ä¤¹¤¤È©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥ÉC1¥¿¥¤¥×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ÀÈ©¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼µ»½Ñ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢³ÑÁØ¤ò¤¦¤ë¤ª¤ï¤»¤Æ½À¤é¤«¤¯À°¤¨¤Æ¤¯¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤È©¤ØÆ³¤¯¡£³ÑÁØ¥·¥ó¥¯¥í¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼C2¤Ï¡¢³ÑÁØ¤¬Çö¤¯´¥Áç¤Ê¤É¤Î³°Éô»É·ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤È©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥ÉC2¥¿¥¤¥×¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤ÈþÈ©¥Ð¥ê¥¢µ»½Ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÑÁØ¤Î·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¡¢¿åÊ¬¤òÊú¤¨¤¿Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ò³ð¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥¢¥ó¥µ¡¼¡ÊTHE ANSWER¡Ë¡×¤«¤é¤Ï¡¢²Ö²¦½é¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¸¥¢¥ó¥µ¡¼ ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÏÆ°¡£´é¤ÈÆ¬Èé¤ÎÈé»éRNAÈ¯¸½¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÎà»÷À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¸¦µæ¤ÈºÇ¿·¤ÎÈé»éRNA¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆ¬Èé¡¦È±¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥×¥é¥ó¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÆ¬Èé¡¦È±¤Î²òÀÏ¤Ë¤ÏLINE¤ÎÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¡£²èÁü»£±Æ¤È¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Á´16¥¿¥¤¥×¤Î¥Ø¥¢¥¿¥¤¥×¤òÈ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¢Æ¬ÈéÍÑ¥±¥¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¢ÌÓÈ±ÍÑ¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Î4¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡¢³Æ2¼ïÎà¤º¤ÄÁ´8·¿¤òÂ·¤¨¤ë¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ï¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤¤Õ¤Ã¤¯¤éË¢¤Î¡ÖC1¡¾01¡×¤È¡¢ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¤â¤Ã¤Á¤êË¢¡ÖC2¡¾01¡×¤òÍÑ°Õ¡£¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢È±ÆâÉô¤Î¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖI¡¾01¡×¤È¡¢¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤ÎÊä½¤¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡ÖO¡¾01¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£2¤Ä¤ÎÆ¬Èé¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤·¤¿Æ¬ÈéÍÑ¥±¥¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢Æ¬Èé¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¥É¥é¥¤¡×¸þ¤±¤Î¡ÖD¡¾01¡×¡¢Èé»é¤Ç¤Ù¤¿¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¥°¥ê¡¼¥·¡¼¡×¸þ¤±¤Î¡ÖG¡¾01¡×¤òÄó°Æ¡£¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¥³¡¼¥È¤Ç»ØÄÌ¤ê¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡ÖS-01¡×¤È¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÊä½¤¤·ÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¡ÖR-01¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢4ÉÊ¥×¥é¥ó¡Ê¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¢Æ¬ÈéÍÑ¥±¥¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¢ÌÓÈ±ÍÑ¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ë¤¬9900±ß¡¢3ÉÊ¥×¥é¥ó¡Ê¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¢Æ¬ÈéÍÑ¥±¥¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Þ¤¿¤ÏÌÓÈ±ÍÑ¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ë¤¬7920±ß¡¢ 2ÉÊ¥×¥é¥ó¡Ê¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ë¤¬5940±ß¡£