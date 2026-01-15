³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú´ó¤êÁ°¡Û¡¡¤¤¤Ã¤¿¤ó»ý¤Á¹âÄ´À°¤â¡¢+2¦Ò¿å½à¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¸«¶Ë¤á
Âçºå3·î¸Â¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡54060¡¡-280 ¡Ê-0.51¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3633.0¡¡-8.5 ¡Ê-0.23¡ó¡Ë
¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡54080¡¡-260
¡ÊÃí¡§¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢CME¤ÏÂçºå¤ÎÆüÃæ½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡14Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢NY¥À¥¦¡¢ S¡õP500¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬²¼Íî¡£ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·Ù²ü¤äÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤ÎÆÈÎ©À¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ê¤É¤¬½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸þ¤±È¾Æ³ÂÎ¡ÖH200¡×¤ÎÃæ¹ñ¸þ¤±Í¢½Ð¤òÀµ¼°¤Ë¾µÇ§¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÀÇ´ØÅö¶É¤ÏÆ±À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÆâÍ¢Æþ¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤â¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NY¥À¥¦¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¥á¥ë¥¯ ¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó ¡¢¥Ù¥é¥¤¥¾¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º ¡¢¥·¥§¥Ö¥í¥ó ¡¢IBM ¡¢¥×¥í¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º ¡¢¥Ê¥¤¥ ¤¬ÆðÄ´¡£
¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡ËÀ¶»»ÃÍ¤Ï¡¢ÂçºåÈæ260±ß°Â¤Î5Ëü4080±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆüÃæÈæ90±ß¹â¤Î5Ëü4430±ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£5Ëü4570±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¸å¤ÏÆð²½¤·¡¢°ìµ¤¤Ë5Ëü3680±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ï²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¡¢5Ëü3900±ß～5Ëü4200±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥ì¥ó¥¸¤ò³ä¤ê¹þ¤ß5Ëü3790±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤¬Æþ¤ë·Á¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¡¢ÆüÃæÈæ280±ß°Â¤Î5Ëü4060±ß¤Ç¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥·¥«¥´ÀèÊª¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Çä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤½¤¦¤À¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬ºòÍ¼¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó»ý¤Á¹âÄ´À°¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¾º¤Ç²áÇ®´¶¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Íø±×³ÎÄê¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç5Ëü3680±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾å¸þ¤¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü3800±ß¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë·Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤È+3¦Ò¡Ê5Ëü5160±ß¡Ë¤Ë±è¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤¬°ú¤Â³¤°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡+2¦Ò¿å½à¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤À¤È¡¢Ã»´üÅª¤Ë¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü3875±ßÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ä¤Ä¡¢²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü3500±ß¤«¤é5Ëü4500±ßÊÕ¤ê¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¡£
¡¡14Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï16.75¡Ê13Æü¤Ï15.98¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£°ì»þ18.10¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤¬¤ê¡¢75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê17.42¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆ±Àþ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¤â¤È¤ÇÄñ¹³Àþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë75ÆüÀþ¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢200ÆüÀþ¡Ê18.67¡ËÊÕ¤ê¤â¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤ò¤ä¤ä¿À·Ð¼Á¤Ë¤µ¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºòÆü¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.92ÇÜ¤Ë¾å¾º¡£14.90ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï75ÆüÀþ¡Ê14.90ÇÜ¡Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤¯¤È¡¢ºòÇ¯12·î¾å½Ü°ÊÍè¤Î15.00ÇÜ¤Ë¾è¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï75ÆüÀþ¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£+2¦Ò¡Ê15.01ÇÜ¡Ë¤¬Äñ¹³Àþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô°Â¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢NT¥í¥ó¥°¤ò´¬¤Ìá¤¹·Á¤Ç¤Î¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
