¡¡3ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢1·î17Æü¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¸þ¤±¤Î¥×¥í¥Ç¡¼¤ò¹Ô¤¦±¦ÏÓ¥É¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¥º¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢APÄÌ¿®¤¬¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¥º¤Ï2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤«¤é1½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢2020Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¾ï¤ËÉª¤Î¸Î¾ã¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç·×4¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï20ÅÐÈÄ¡ÊÀèÈ¯11»î¹ç¡Ë¡¢71¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç2¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.59¡£2022Ç¯9·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¿ô¥«·îÁ°¤Ë¤Ï¶»³Ô½Ð¸ý¾É¸õ·²¤Î¼ê½Ñ¡Ê¼ó¤«¤é¸ª¡¢ÏÓ¤Ø¸þ¤«¤¦¿À·Ð¤ä·ì´É¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æµ¯¤¤ë¾É¾õ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¡Ë¤â·Ð¸³¡£±Æ¶Á¤Ç2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨17.36¤È¶ì¤·¤ß¡¢¤½¤Î¸å¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¡£4»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨6.30¤À¤Ã¤¿¡£2024Ç¯11·î¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎÉª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ºÊ¤äÉã¤È²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¡ÖÌîµå¤Î³°¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡×¤È¼«Ìä¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î´íµ¡¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÉÔÆ°»º¤Î»Å»ö¤Ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½¢¤¡¢Êì¹»¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»¤Ç¼Ò²ñ³Ø¤Î³Ø°Ì¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼ø¶È¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ë³Ð¸ç¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢½µ2²ó¡¢¸ø±à¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ËèÄ«6»þ15Ê¬¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å»Å»ö¤È¼ø¶È¤ò¤³¤Ê¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£¡Ö²¶¤Ï¤Þ¤À30ºÐ¡£34ºÐ¡¢37ºÐ¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¡£30ºÐ¤Ê¤é¡¢¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£